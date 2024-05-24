Відключення електроенергії 25 травня діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів по всій території України.

Відключення світла 25 травня застосовуватимуть у години максимального вечірнього споживання.

Про це повідомляє «Укренерго», передають Новини України – НСН.

Йдеться про вечірній час з 20:00 до 22:00. Водночас обмеження постачання електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не застосовуватимуть.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

У які години діятимуть відключення електроенергії 25 травня – «Укренерго»

Коли припиняться відключення світла

В «Укренерго» прогнозують, що відключення електроенергії триватимуть до серпня-вересня 2024 року. Ситуація може трохи поліпшитися завдяки погоді.

Яка ситуація в енергосистемі

Слід зазначити, що Росія атакує не тільки вугільні електростанції, системним атакам крім ТЕС піддаються гідроелектростанції, а також інфраструктура “Укренерго”, необхідна для передачі електрики.

З очевидних причин росіяни не обстрілюють атомні електростанції, а також – об’єкти “зеленої” генерації, оскільки останні є невеликими та розподілені по всій території країни.

Отже, в першу чергу ворог намагається вивести з ладу теплові та гідроелектростанції, які виконують роль маневрових. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає.

Енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії дорівнює виробництву електроенергії. Коли цей баланс порушується, виникають проблеми і це призводить до відключення споживачів.

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