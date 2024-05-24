НБУ планує обмежити перекази з картки на картку фізичних осіб. У яких випадках можливе підвищення лімітів і що треба знати українцям.

НБУ планує обмежити обсяг карткових переказів сумою в 100 тисяч гривень з однієї каркти та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляють Новини України – НСН.

За словами Пишного, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.

“За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо – обмежити загальну суму до 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців”, – сказав він..

Перекази з картки на картку – чи можна буде збільшити ліміт і кого торкнуться обмеження

Голова НБУ сказав, що у разі потреби цей ліміт можна збільшити.

“Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти”, – пояснив голова НБУ.

Пишний також розповів, що обмежуватися будуть виключно вихідні операції, а “все що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає”.

Крім того, жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі.

Андрій Пишний пояснив запровадження лімітів небезпечним зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

“Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркодилерам, тим хто забезпечує роботу незаконних казино і за вашою карткою відбуваються розрахунки, а ви насправді не маєте до того жодного відношення”, – додав Пишний.

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