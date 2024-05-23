Скандальне рішення – перекази з картки на картку обмежать

НБУ обмежить перекази з картки на картку між фізособами. Нацбанк вже готує проєкт рішення щодо запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

Про це повідомили представникам медіа у НБУ в четвер, передають Новини України – НСН.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

“Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що за підрахунками фінустанови, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. “Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче”, – зауважив Олійник

НБУ обмежить карткові перекази між фізособами

Вхідні транзакції обмежувати не планують, щоб не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

За даними Національного банку України, обсяги подібних тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Водночас використовуються картки фізичних осіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів р2р-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 000 клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4000 скомпрометованих карток за цей самий період.

Нацбанк прогнозує, що у перспективі після зміни законодавства можуть запровадити реєстри таких карток, а для фінансових компаній можуть запровадити вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив’язаний до відсотків операцій від суми платежів.

Джерело: LIGA.net

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