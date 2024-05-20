Війна в Україні закінчиться переговорами – секретар РНБО назвав фактори

Війна в Україні закінчиться переговорами і Україна це усвідомлює. Про таке заявив скретар РНБО Олександр Литвиненко, звертаючись до учасників Форуму регіону Балтійського моря “НАТО 2024 та Арктична Європа”.

Текст його промови оприлюднено на сайті РНБО 20 травня, передають Новини України – НСН.

Лосійська агресія триває, й Україна є її ключовою, але не єдиною ціллю. путінські стратеги планують не лише захопити велику європейську країну, а й змінити весь світовий порядок. Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи повинно прийти рабство. На цьому акцентував Секретар РНБО України Олександр Литвиненко у своєму відеозверненні до учасників 16-го Форуму регіону Балтійського моря: «НАТО 2024 і Арктична Європа», що стартував 20 травня у Фінляндії.

Литвиненко заявив, що Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, він не зверне увагу і на державні кордони членів НАТО. Росіяни розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати.

Ситуація на фронті є вкрай складною, але далеко не катастрофічною. Наші війська продовжують важкі виснажливі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях. Але набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України. Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони. При цьому вмирають і страждають не тільки, і не стільки військові, а діти, жінки та старші люди. Росіяни використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи, – сказав секретар РНБО

Як все це зупинити?

Литвиненко каже, що Україні потрібно багато сучасної зброя. Насамперед ППО і боєприпаси. Тієї допомоги, яку надають США і держави ЄС зараз, замало.

Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини і доньки України, – попередив секретар РНБО

Війна в Україні закінчиться переговорами

Литвиненко заявив: Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І саме тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського.

Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру, – заявив секретар РНБО

Він наголосив, що Україна потребує не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток нашої держави. І це питання безпекових гарантій.

Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента А.Штубба та усього фінського народу, якій як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО, – підкреслив Литвиненко

Ми додав, що Україна увідомлює: вступ не відбудеться завтра. Але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком.

Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки, – констатував секретар РНБО Олексанр Литвиненко

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