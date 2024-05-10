Коли закінчиться воєнний стан і чому наразі не оголошена війна? – Україна не повинна оголошувати війну, оскільки не нападала на когось. Навпаки, країна захищається від російської збройної агресії, пояснив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю BBC News Україна.

“Оголошення війни для України нічого не змінить, адже всі норми права, які стосуються війни, вже застосовані, тож оголошення чи не оголошення не має жодного юридичного сенсу. Це просто феєрична історія. Типу якщо ми на третьому році повномасштабної війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось зможе пояснити суспільству. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні – це теж ніби щось змінило би”, – сказав він

Окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни, додав Малюська.

“Якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну – це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся – само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються”, – зазначив міністр.

Президент України Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін перебування на посаді. Повноваження президента триватимуть до обрання наступного глави держави, сказав у тому ж інтерв’ю міністр юстиції Малюська.

Тут треба згадати про діяльність Президента України в умовах воєнного стану.

Президент України в умовах воєнного стану: здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану; приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану; здійснює стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних Сил України; визначає порядок проходження військової служби.

Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу. Особа, на яку покладається виконання обов’язків відповідно до цієї частини, повинна відповідати вимогам, визначеним законом для зайняття відповідної посади, з урахуванням положень цього Закону. {Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2259-IX від 12.05.2022 }

У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.

Повноваження Президента України, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені.

Тож коли закінчиться воєнний стан в Україні?

До закінчення строку, на який було запроваджено воєнний стан, і за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану.

Відштовхуючись від норм закону і розуміння намірів путіна, можна припустити, що стан війни буде дуже довго (бо загроза від росії буде завжди), а Зеленський на посаді президента може повторити шлях північної кореї та росії. Але будемо сподіватися на кращий розвиток подій.