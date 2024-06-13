Українським біженцям у Швейцарії хочуть обмежити допомогу – подробиці

Стало відомо, що не всім українським біженцям у Швейцарії надаватимуть статус тимчасового захисту. Таке рішення ухвалила Верхня палата парламенту країни.

Верхня палата парламенту Швейцарії ухвалила рішення, яким передбачено надання статусу тимчасового захисту S лише українцям з тимчасово окупованих територій або регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на публікацію Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що рішення не є остаточним – за нього ще повинна проголосувати Національна Рада.

Детальніше про зміни

Статус тимчасового захисту статус S діє для українських біженців з березня 2022 року. Згідно з ним, людей розподіляють по кантонах, розміщують у громадах і надають фінансову підтримку. Федеральна рада двічі подовжувала статус захисту S. Наразі він діє до березня 2025 року.

Члени Ради обговорили обмеження статусу захисту S для українців, які проживають безпосередньо в зоні, де ведуться бойові дії або на тичмасово окупованих територіях. Це означає, що люди з регіонів, на яких не ведуться бойові дії, які уже проживають у Швейцарії втратять статус. У Раді заявили, що громади більше не знають, де вони можуть розмістити біженців з України.

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Проти таких змін виступив член парламентської Ради штатів П’єр-Ів Майяр. Він поділився своєю історією, як прийняв біженця з Донбасу, який у 2014 році переїхав у Київ, а у 2022 році був змушений втікати до Швейцарії. У Раді він власне поставив запитання, як розцінювати такого біженця – він з Донбасу чи з Києва?

Втім рада таки ухвалила рішення за обмеження надання статусу біженця – 23 голоси за та 19 проти. Наголосимо, що рішення не є остаточним, його ще ухвалюватиме Національна рада.

Повідомляється, що ухвалені рішення також передбачають заборону приймати осіб, які проживають в Україні, але не є громадянами України. За останніми федеральними даними, під статус S потрапляє 800 осіб з іншою національністю та 64,3 тис. осіб з українським паспортом. Однак є підозра, що деякі “українці” в’їжджають в країну за купленими документами.

Також у Раді обговорили питання, що українські біженці зі статусом S, які повертаються в Україну чи в іншу країну, повторно не зможуть отримати право на захист у Швейцарії. Цей статус особа втратить, якщо виїде за межі країни більше, ніж на 2 тижні.

Зазначається, що обмеження статусу тимчасового захисту S для українських біженців у Швейцарії, може призвести до збільшення внутрішньої міграції у ЄС.

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