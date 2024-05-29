В Ірландії планують скоротити пенсії українським переселенцям та виплати по інвалідності 2 500. Про кого йдеться.

Скорочення виплати зачепить людей, які мешкають у державному житлі з наданням харчування.

Про це повідомляє independent.ie, передають Новини України – НСН.

Зазначається скорочення пенсій і виплат по інвалідності українським біженцям відбудеться у серпні.

Уряд країни зазначив, що причиною є те, що українці, які проживають у державному житлі з наданням харчування, перебувають на повному забезпеченні Ірландії. Країна таким чином також сплачує за них комунальні послуги.

В одній з країн ЄС планують скоротити пенсії українським переселенцям – що відомо

“Ми знижуємо оплату для людей, які перебувають у повному обслуговуванні. Повне обслуговування житла означає, що ви отримуєте їжу, світло, тепло та всі передбачені комунальні послуги. Це відбудеться у серпні”, – сказала міністерка соціального захисту Ірландії Хізер. Хамфріс.

На противагу в Ірландії навели приклад пенсіонерів своєї країни, які мають оплачувати все вищезгадане зі своєї кишені.

“Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви маєте самі його забезпечувати. Платити за світло, за електроенергію, воду, власні комунальні послуги”, – зазначила Хамфріс.

Ще новини України: В Ірландії закриють десятки центрів для біженців з України – в чому причина