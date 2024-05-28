Про це заявив прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на breakingnews.ie та irishtimes.com.

В Ірландії незабаром закінчаться майже 70 контрактів на розміщення переселенців з України. Йдеться про готелі та інші громадські обєкти, які використовували як житло для українців, що втекли від війни. Їх повернуть для місцевого користування.

“У графстві Керрі ми змогли повернути в експлуатацію два готелі, які використовувалися для мігрантів. Є 68 контрактів, які зараз використовуються для розміщення українців і які не будуть задіяні найближчим часом. Ми побачимо, що багато готелів та інших об’єктів повертаються до їхніх громад”, – сказав очільник уряду.

У Департаменті інтеграції зазначили, що найближчим часом закриється багато місць, де розміщувалися українські біженці. Зміни пов’язані із запровадженням нової політики надання житла лише на 90. Це сприяє звільненню місць. У відомстві також повідомили, що біженці щодня виїжджають із наданого житла, щоб самостійно влаштуватися.

В Ірландії закриють десятки центрів для біженців з України – в чому причина

Переїзди біженців на нове місце проживання хочуть запланувати на літні місяці, щоб мінімізувати вплив на навчання дітей у школах.

Із 14 березня в Ірландії змінили програму допомоги новоприбулим біженцям із України. Розміщення коштом держави надається лише упродовж 90 днів, а не безстроково, як раніше. На цей період виплати складають 38,80 євро тиждень на дорослого, раніше сума складала 220 євро на тиждень. Після виїзду з державного житла суму виплат збільшують.

В останні місяці кількість біженців з України, які прибувають до Ірландії, різко скоротилася. Зокрема, у лютому щодня прибували 25 людей на день, тоді як у грудні 2023 року – в середньому 70 людей. Із державного житла у лютому виїжджали 37 осіб на день.

Як відомо, 14 травня влада Ірландії внесли зміни до програми підтримки. Зокрема, для усіх біженців, які живуть у центрах розміщення з харчуванням, які оплачує держава, скоротили виплати до 38,80 євро на тиждень.

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