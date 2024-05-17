В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей»: яку допомогу надають і куди звертатися

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей», де надають різнопланову підтримку дітям і їх батькам. Розповідаємо про це детальніше, а також – куди звертатися, аби отримати допомогу.
Яку допомогу надають «Голоси дітей»
Центри «Голоси дітей» — це безпечні, дружні й цікаві для дітей простори. У них надають різноманітну підтримку для батьків і дітей:
- консультації психологів,
- групові та індивідуальні психологічні сесії,
- заняття за методами «Діти та війна», «Безпечний простір»,
- заняття з арттерапії та піскової терапії,
- а також багато інших терапевтично-розважальних заходів.
Тут діти можуть пропрацювати свої страхи й говорити про те, що їх хвилює, перемкнутися від своїх переживань і виплеснути емоції. Батьки ж мають змогу отримати підтримку, проконсультуватися щодо складних ситуацій у своїх родинах і не залишатися сам на сам з проблемами та потребами дітей.
В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей: адреси і контакти
Усього фонд має 15 центрів у різних регіонах України.
Львів
068 269 0056
м. Львів, вул. Єфремова, 28
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Чернівці
096 097 5630
вул. Пилипа Орлика, 1Д
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Івано-Франківськ
050 884 2223
вул. Бельведерська, 27А
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Трускавець – Східниця
099 069 6489
м.Трускавець, вул. Бандери, 19
смт. Східниця, вул. Шевченка, 137
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Кривий Ріг
067 390 4044
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Київ
067 199 2655
вул. Ярославів Вал, 30А
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Запоріжжя – Правий берег
067 200 6418
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Запоріжжя – Лівий берег
067 390 5465
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Харків – метро Наукова
067 390 3425
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Харків – метро Майдан Конституції
067 199 3135
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Високий
067 200 6281
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Дніпро
067 200 5810
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Тернопіль
096 770 3225
м. Тернопіль, вул. Руська, 19
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Миколаїв
067 200 6355
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Чернігів
067 200 6301
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