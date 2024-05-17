В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей»: яку допомогу надають і куди звертатися

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей», де надають різнопланову підтримку дітям і їх батькам. Розповідаємо про це детальніше, а також – куди звертатися, аби отримати допомогу.

Яку допомогу надають «Голоси дітей»

Центри «Голоси дітей» — це безпечні, дружні й цікаві для дітей простори. У них надають різноманітну підтримку для батьків і дітей:

консультації психологів,

групові та індивідуальні психологічні сесії,

заняття за методами «Діти та війна», «Безпечний простір»,

заняття з арттерапії та піскової терапії,

а також багато інших терапевтично-розважальних заходів.

Тут діти можуть пропрацювати свої страхи й говорити про те, що їх хвилює, перемкнутися від своїх переживань і виплеснути емоції. Батьки ж мають змогу отримати підтримку, проконсультуватися щодо складних ситуацій у своїх родинах і не залишатися сам на сам з проблемами та потребами дітей.

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей: адреси і контакти

Усього фонд має 15 центрів у різних регіонах України.

Львів

068 269 0056

м. Львів, вул. Єфремова, 28

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Чернівці

096 097 5630

вул. Пилипа Орлика, 1Д

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Івано-Франківськ

050 884 2223

вул. Бельведерська, 27А

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Трускавець – Східниця

099 069 6489

м.Трускавець, вул. Бандери, 19

смт. Східниця, вул. Шевченка, 137

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Кривий Ріг

067 390 4044

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Київ

067 199 2655

вул. Ярославів Вал, 30А

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Запоріжжя – Правий берег

067 200 6418

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Запоріжжя – Лівий берег

067 390 5465

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Харків – метро Наукова

067 390 3425

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Харків – метро Майдан Конституції

067 199 3135

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Високий

067 200 6281

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Дніпро

067 200 5810

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Тернопіль

096 770 3225

м. Тернопіль, вул. Руська, 19

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Миколаїв

067 200 6355

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Чернігів

067 200 6301

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