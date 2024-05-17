2
Тег:
CуспільствоБлагодійність
2

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей»: яку допомогу надають і куди звертатися

Автор -
Журналіст
В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей»: яку допомогу надають і куди звертатися

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей», де надають різнопланову підтримку дітям і їх батькам. Розповідаємо про це детальніше, а також – куди звертатися, аби отримати допомогу.

Яку допомогу надають «Голоси дітей»

Центри «Голоси дітей» — це безпечні, дружні й цікаві для дітей простори. У них надають різноманітну підтримку для батьків і дітей:

  • консультації психологів,
  • групові та індивідуальні психологічні сесії,
  • заняття за методами «Діти та війна», «Безпечний простір»,
  • заняття з арттерапії та піскової терапії,
  • а також багато інших терапевтично-розважальних заходів.

Тут діти можуть пропрацювати свої страхи й говорити про те, що їх хвилює, перемкнутися від своїх переживань і виплеснути емоції. Батьки ж мають змогу отримати підтримку, проконсультуватися щодо складних ситуацій у своїх родинах і не залишатися сам на сам з проблемами та потребами дітей.

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей: адреси і контакти

В Україні працюють 15 центрів «Голоси дітей»: яку допомогу надають і куди звертатися

Усього фонд має 15 центрів у різних регіонах України.

Львів
068 269 0056
м. Львів, вул. Єфремова, 28
Канал у Telegram

Чернівці
096 097 5630
вул. Пилипа Орлика, 1Д
Канал у Telegram

Івано-Франківськ
050 884 2223
вул. Бельведерська, 27А
Канал у Telegram

Трускавець – Східниця
099 069 6489
м.Трускавець, вул. Бандери, 19
смт. Східниця, вул. Шевченка, 137
Канал у Telegram

Кривий Ріг
067 390 4044
Канал у Telegram

Київ
067 199 2655
вул. Ярославів Вал, 30А
Канал у Telegram

Запоріжжя – Правий берег
067 200 6418
Канал у Telegram

Запоріжжя – Лівий берег
067 390 5465
Канал у Telegram

Харків – метро Наукова
067 390 3425
Канал у Telegram

Харків – метро Майдан Конституції
067 199 3135
Канал у Telegram

Високий
067 200 6281
Канал у Telegram

Дніпро
067 200 5810
Канал у Telegram

Тернопіль
096 770 3225
м. Тернопіль, вул. Руська, 19
Канал у Telegram

Миколаїв
067 200 6355
Канал у Telegram

Чернігів
067 200 6301
Канал у Telegram

Нагадаємо: Безкоштовний відпочинок для дітей у Карпатах: хто і як може подати заявку

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×