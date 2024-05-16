Безкоштовний відпочинок для дітей у Карпатах: хто і як може подати заявку

Безкоштовний відпочинок для дітей у Карпатах влітку цього року організовують фонд «Голоси дітей» спільно з Фундацією Олени Зеленської.

Безкоштовний відпочинок для дітей у Карпатах: хто може отримати таку допомогу

Благодійний фонд «Голоси дітей» проведе цього року літній кемп у Карпатах за фінансової підтримки Фундації Олени Зеленської.

Благодійна програма «Голосний кемп» розрахована на дітей віком 10-16 років, які постраждали від війни.

А саме:

діти з сімей військовослужбовців

діти, які втратили батьків через війну

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни

діти з сімей ВПО

діти з багатодітних/опікунських родин

діти, які проживають на прифронтових територіях

Проведений за ініціативи моєї Фундації «Індекс майбутнього» «оголив» тривожну статистику — понад 40% дітей України живуть сьогодні з ознаками потенційного ПТСР. Проєкт благодійного фонду «Голоси дітей» створений саме для відновлення таких дітей. Адже відпочинок та дозвілля — одні з ефективних способів рятувати психіку наших дітей в умовах травматичного впливу війни, — пояснила мету програми Олена Зеленська

Що ще відомо про програму «Голосний кемп»

Загалом цього літа планують чотири двотижневі зміни «Голосного кемпу». Програму формують так, щоб створити для дітей і підлітків безпечне місце, де вони зможуть спілкуватися з однолітками, отримати психосоціальну підтримку, розвинути власні таланти й креативність, знайти нових друзів.

Благодійний фонд «Голоси дітей» проводить дитячі кемпи вже 3 роки поспіль. За цей час їх відвідали 1675 дітей.

Наша мета за допомогою таких кемпів — дати дітям ресурс протидіяти травматичним наслідкам війни, бути уважними до їхніх потреб та допомогти підвищити стресостійкість у нових умовах. Цінність — у глибокому зануренні дітей у психосоціальний простір. Тут має значення все: і програма, яка містить безліч активностей, спрямованих на адаптацію; і перебування в колі однолітків зі схожим досвідом; і можливість спертися на дорослого, який має фахові знання та може допомогти пережити новий досвід безпечно та екологічно. І цього року «Голосний кемп» завдяки ціннісній співпраці з Фундацією Олени Зеленської допоможе дати дітям безпечний простір відновлення та підтримки, — зазначає Олена Розвадовська, співзасновниця БФ «Голоси дітей»

Діти і їхні батьки, які брали участь у кемпах торік, відзначають, що це допомогло їм відпочити від тривог, розкритися та знайти нових друзів.

Як подати заявку

Подати заявку на учать у цьогорічному кемпі можна, заповнивши анкету за посиланням.

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