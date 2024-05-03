Безкоштовний відпочинок для дітей з інвалідністю з Дніпропетровщини: умови і контакти

Безкоштовний відпочинок для дітей з інвалідністю з Дніпропетровщини забезпечить БФ “ПОМАГАЄМ” за фінансової підтримки Ukraine Trust Chain. Розповідаємо усі подробиці.

Безкоштовний відпочинок для дітей з інвалідністю з Дніпропетровщини

БФ “Помагаєм” запрошує на безкоштовний відпочинок в оздоровчому таборі “Стежина добрА” з 3 по 12 червня 2024 року дітей з інвалідністю з Дніпропетровської області віком від 8 до 14 років

Організатором передбачений безкоштовний трансфер з м. Дніпро в обидва боки.

Місце розташування табору “Стежина добрА”: Волинська область, Маневицький район, с. Старосіллля.

Загальна кількість путівок – 20 шт., діти з інвалідністю знаходяться в таборі безкоштовно.

Умови проживання: у таборі 5-разове харчування, є медичний працівник, у кожній кімнаті знаходиться 6 двоповерхових ліжок (12 спальних місць), під нижньою частиною ліжок розміщено по 2 шухляди для речей, 1 звичайне ліжко, стіл із 2 стільцями, 2 шафи, вбиральні окремо від кімнат. Є окреме приміщення з душовими та туалетом.

Рекомендується взяти: постільну білизну (за бажання), теплі речі, засоби від укусів комах, засоби гігієни. Обов’язковими є ліки, якщо такі необхідно приймати дітям/дорослим (супроводжуючим).

На території є дитячий майданчик, альтанки, батут, басейн, футбольне поле, майданчик для багаття та місце, де проводяться майстер класи. На дітей чекає щоденна розважальна програма: квести, ігри, театральні вистави, в яких вони також беруть участь, танці, співи, розваги з аніматорами, прогулянки лісом, спортивні заняття та багато цікавого.

Зареєструвати дитину можна за цим посиланням.

Після вашої реєстрації анкета буде оброблена, і відповідна кількість людей отримає підтвердження поїздки до оздоровчого табору.

Після отримання підтвердження необхідно підготувати: медичну довідку дитини за формою 079-О; свідоцтво про інвалідність дитини; якщо з дитиною з інвалідністю їде супроводжуюча особа, то вона має взяти з собою паспорт.

На жаль, у цьому році у нас немає можливості профінансувати перебування супроводжуючої людини у таборі, тож, ми звертаємося до супроводжуючих із проханням за бажанням та можливості (це є не обов’язковою умовою перебування супроводжуючої людини у таборі), підтримати табір “Стежина добрА”, – кажуть організатори

Яка саме допомога потрібна:

фізична допомога на території табору (робота на кухні, миття посуду та ін.; робота не складна, до 2-х годин на добу);

задонатити для розвитку та підтримки табору – це чудовий спосіб внести свій внесок у розвиток цієї ініціативи.

Детальніше про БФ “ПОМАГАЄМ” за посиланням: https://pomogaem.com.ua/, та про оздоровчий табір “Стежина добрА”: https://www.facebook.com/StezinaDobra

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