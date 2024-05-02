Ще одна країна ЄС планує скоротити виплати українським біженцям

Останніми тижнями в Ірландії додатково розглядали рівень фінансової підтримки для українців, які тікають від війни.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на The Irish Times.

Як повідомляється, тема виплат українцям буде порушена на сьогоднішньому засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції або упродовж найближчих тижнів. Це питання вже обговорювалося у коаліції.

Зазначається, що у Партії зелених виступають проти подальшого скорочення підтримки переселенців з України з огляду на зростання українських біженців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому.

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Із 14 березня 2024 року новоприбулі переселенці мають право на знижену тижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину на щоденні витрати під час проживання у визначених центрах розміщення. Крім того, державою надається безкоштовне житло лише до 90 днів.

Для всіх інших українців, які при були до Ірландії раніше, діють щотижневі виплати. Їх сума складає 220 євро на дорослих. Також українські переселенці мають право проживати у державному житлі необмежений час.

Водночас в уряді Ірландії неодноразово казали, що в майбутньому можливе скорочення допомоги для всім біженцям з України.

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