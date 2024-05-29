У ЄС вирішили платити українським біженцям за повернення, але 34% вже не цікавляться Україною

У ЄС вирішили платити українським біженцям за їх повернення додому після війни, але 34% заявили, що вже не цікавляться Україною.

Про рішення надавати фінансову допомогу українцям повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передають Новини України – НСН.

У ЄС вирішили платити українським біженцям

За словами Гончаренка, комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну з Європи після війни.

Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн, – пояснив Гончаренко

Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.

34% біженців вже не цікавляться Україною

Тим часом, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум» провів опитування серед українських біженців. Згідно із його результатами, майже половина опитаних українців була б не проти отримати нове громадянство.

Водночас 34% респондентів зізналися, що вже не цікавляться інформацією про Україну.

Найпоширенішою умовою для повернення в Україну назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). На другому місці – житлове питання (26%) і завершення війни (26%). На третьому місці – можливість знайти роботу (16%), а на четвертому – можливість для дітей відвідувати садок чи школу (13%).

Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) готові повернутися в Україну. Проте відповіді на інші запитання змусили соціологів дійти висновку, що ця цифра є швидше оптимістичним сценарієм.

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