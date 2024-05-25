Чому Путін заговорив про мир саме зараз і як до цього ставитися

Чому Путін заговорив про мир після більше ніж двох років повномасштабної кривавої війни і під час нового російського наступу на Харківщині? Заяви диктатора проаналізували аналітики американського Інституту вивчення війни. Свою оцінку дали також президент України Зеленський і очільник МЗС Кулеба.

25 травня агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що російський диктатор Володимир Путін готовий вести переговори з Україною про припинення вогню в обмін на визнання окупованих територій під контролем Москви.

Також у мережі оприлюднене відео виступу Путіна у Білорусі, під час якого він заявив, що не проти мирних переговорів, але, мовляв, «не вважає Зеленського легітимним, тому не знає, з ким їх проводити».

Це вже було

Російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті, передають Новини України – НСН.

Аналітики нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов’язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов’язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов’язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов’язаних з нагальними оперативними потребами в Україні, – йдеться у звіті

В Інституті вивчення війни також вважають, що Кремль може використати припинення вогню для підготовки більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій сил, які використають для зміни режиму, демілітаризації та завоювання України.

Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування Збройних сил і розвитку оборонної промисловості. Однак у Кремлі небезпідставно очікують, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу та дозволить росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.

Чому Путін заговорив про мир саме зараз і як до цього ставитися

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що така риторика путіна викликана його побоюваннями досягнень Саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. В Офісі президента очікують, що у Саміті візьмуть участь понад 100 країн і ця зустріч стане потужним сигналом підтримки незалежності та територіальної цілісності країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дотримується такої ж думки. Він закликав не довіряти сигналам з росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії, тому що це не більш ніж спроби зірвати саміт у Швейцарії.

Кулеба запропонував подумати, чому у ЗМІ раптом з’явилася інформація від російських «джерел» про те, що очільник Кремля путін нібито хоче перемир’я.

Все дуже просто. путін відчайдушно намагається зашкодити Глобальному саміту миру, що планується у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться успіху цього саміту. Тож його оточення надсилає фальшиві сигнали про буцімто готовність до перемир’я – попри те, що російські війська продовжують по-варварськи атакувати Україну, і їхні ракети та дрони далі летять на українські міста, – зазначив міністр закордонних справ

Він підкреслив, що правитель росії зараз явно не хоче припиняти агресію проти України.

Лише принциповий та об’єднаний голос світової більшості може змусити його замість війни обрати мир. І саме на це спрямований саміт миру… І тому так важливо, щоб там були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів та усіх частин світу. Коли увесь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН та міжнародного права, тоді Росії доведеться обирати мир, – заявив Дмитро Кулеба

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