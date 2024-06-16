Повернути контроль над ЗАЕС: стали відомі основні пункти підсумкової декларації Саміту миру

Стали відомі основні пункти проєкту підсумкової декларації Саміту миру, який проходить 15 і 16 червня у Швейцарії.

Інформацію оприлюднило агентство Reuters, передають Новини України – НСН.

Основні пункти підсумкової декларації Саміту миру

У проекті підсумкової декларації Саміту миру, що проходить у Швейцарії, його учасники зазначають, що війна Росії проти України спричинила “масштабні людські страждання і руйнування“.

Документ також закликає поважати територіальну цілісність України.

Саме словом “війна” у документі названо повномасштабну російську агресію проти України, яку в РФ називають “спецоперацією”, а в деяких країнах – “кризою”.

Окрім того, у документі міститься вимога повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС. Також підкреслюється необхідність ретельного нагляду за станцією з боку МАГАТЕ. Використання ядерної зброї засуджується у проєкті документа.

Крім того, у декларації наголошується на поверненні Україні вільного доступу до її морських портів – свобода судноплавства гарантує світову продовольчу безпеку.

Серед важливих пунктів також вимога провести обмін військовополоненими та повернути всіх дітей, яких незаконно депортували з України до РФ.

Підсумкова частина декларації містить норму, що усі члени саміту мають активніше спілкуватися задля досягнення миру.

Учасники Глобального саміту миру за підсумками своєї роботи ухвалять підсумкову декларацію.

Нагадаємо, що Глобальний саміт миру триває 15-16 червня на курорті Бюргеншток у центральній Швейцарії. На ньому обговорюють українську «формулу миру».

У мирній конференції буруть участь понад 90 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу. Росію на саміт не запрошували, вона сама неодноразово його відкидала. Усім присутнім надається можливість висловити своє бачення справедливого і сталого миру в Україні.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд відкрила дводенний Глобальний саміт миру, присвячений обговоренню української “формули миру”.

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