У Львові пройшов з’їзд російської опозиції, Садовий в шоці: що про це відомо

У Львові пройшов з’їзд російської опозиції 23 травня. У багатьох це викликало здивування і навіть шок. Зокрема, у мера Львова Андрія Садового, який заявив, що нічого про такі плани не знав і навіть подумав, що це якийсь жарт. Зібрання проходило на засекреченій локації.

Що відомо про резонансну подію, яка мета, хто був присутній – про це та інше Новини України – НСН розповідають з посиланням DW, кореспондети якого були присутні на заході.

«Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив» – написав Андрій Садовий ввечері 23 травня

У Львові пройшов з’їзд російської опозиції 23 травня: що про це відомо

Кореспондент DW повідомляє, що у невеликій конференцзалі на засекреченій локації у Львові у четвер, 23 травня, зібралися до чотирьох десятків людей: учасники Форуму російської опозиції в підтримку України, іноземні й українські журналісти.

Обговорення й дискусії тривали три дні, але медіа запросили лише на підбиття підсумків. Місце проведення події до останнього трималося в секреті з міркувань безпеки. Утім, сам захід відбувався без охорони, металодетекторів і додаткових перевірок для присутніх.

Подію організував гуманітарний “Фонд 24.02”, заснований громадянами Росії. Його мета, як зазначено на сайті, – “допомагати Україні та її громадянам, що постраждали від злочинної путінської війни”. Фонд, зокрема, займається підтримкою російських добровольців, які воюють на боці України.

Чому Львів?

Львів для проведення заходу обрали, тому що туди простіше добиратися учасникам, які прибули з-за кордону.

У наративах путінської пропаганди Львів – це розсадник “бандеро-фашистів” і варто росіянину там з’явитися, його з’їдять живцем. Ми – живий приклад, ми почуваємося тут дуже добре”, – сказала Євгенія Чирікова, російська екоактивістка, політикиня, а нині – керівниця проєкту “Активатика”, який висвітлює протести в Росії та діяльність російських добровольців в Україні

В ГУР відповіли Садовому

Представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у своєму Фейсбуці відповів меру Львова:

“Відповідні органи побачили запит і опрацювали. Все гаразд”.

Очільник ГУР Кирило Буданов також підтримав проведення форуму. Як зазначено в повідомленні на сайті ГУР, у заході взяли участь представники російської політичної та озброєної опозиції, а подібні події “наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України”.

Хто був присутній у Львові?

Серед учасників зібрання – ексдепутат Держдуми РФ, який має громадянство України, Ілля Пономарьов, юрист і правозахисник Марк Фейгін, російський лікар-ортопед, який оперує поранених українських військових, Андрій Волна, російські громадські діячі, журналісти, а також троє представників легіону “Свобода Росії”.

По відеозв’язку до зібрання приєднувався опозиціний російський політик Михайло Ходорковський, звучало звернення російського письменника Бориса Акуніна.

У перший день на форумі також особисто був присутній радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про що говорили

“Підтримку російських добровольців і партизанських груп, які воюють проти путінського режиму зі зброєю в руках” у так званій “Львівській резолюції” опозиційного форуму визнано пріоритетом.

Слова на підтримку збройного спротиву звучали у виступах найчастіше.

Ніхто від цього не щасливий, але на третьому році війни цілком очевидно, що всі інші засоби не можуть забезпечити необхідний результат, а значить перемогу України, повернення її території, повернення мирного життя та всього, що з цим пов’язано, – заявив Марк Фейгін за підсумками дискусій

Про необхідність тактичної поразки Росії на фронті як запоруки для майбутніх демократичних перетворень говорив під час виступу на форумі й Михайло Подоляк.

“Саме слово “опозиція” себе дискредитувало”, – сказала бойова медикиня легіону “Свобода Росії” з позивним “Зірка”

Вона й деякі інші учасники форуму віддають перевагу терміну “спротив”.

Правові способи вирішення будь-чого у неправовій державі неможливі, – каже “Зірка”, – Ми віримо тільки у збройний спротив. І нам потрібна допомога”. За словами представників легіону, їм потрібні не лише рекрути, а й фінансова та медійна підтримка

Водночас Ілля Пономарьов визнає: не всі російські опозиційні групи охоче підтримують ідею силової перемоги над путінським режимом. Лідери опозиції ставляться до цієї ідеї обережно.

Координатор руху “Роспартизан” Роман Попков зявив, що деякі російські опозиційно налаштовані бізнесмени й політики підтримують партизанські і добровольчі загони непублічно. На його думку, збройний спротив всередині РФ та за її межами теж – єдиний вихід. Попков закликає росіян підтримувати силовий спротив фінансово та інформаційно.

“Формула миру” Зеленського і саміт у Швейцарії

На тлі мирного саміту у Швейцарії, що відбудеться 15-16 червня 2024 року, учасники зібрання зійшлися на підтримці “формули миру”, яку пропонує президент України Володимир Зеленський. У підсумковій резолюції це – перший пункт. Водночас у ньому зазначено, що припинення війни, мир у Європі, покарання військових злочинців і компенсація Україні неможливі без зміни влади й демократичної перебудови Росії.

Деякі представники російської опозиції сподіваюся, що їх теж запросять на саміт у швейцарському Бюргенштоку як представників РФ.

“Російська пропаганда дискредитує саміт миру у Швейцарії, мовляв, без Росії неможливо нічого вирішити. Є ми – опозиція, ми є представниками Росії, ми можемо взяти участь в обговоренні”, – каже активістка Євгенія Чирікова

На думку Іллі Пономарьова, тоді як “формула миру” – це набір вимог, які має виконати Росія, змусити Кремль виконати їх можна лише силовим шляхом:

“Війна почалася у Москві, і вона закінчиться у Москві… Не перемога України запустить процес змін у Росії, саме зміни в Росії поставлять крапку у війні не тільки в Україні, а й в окупації Грузії, у Придністров’ї, Чечні”, – каже він

Майбутнє російської опозиції

Форум російської опозиції в Україні відбувається вже вдруге. Уперше зібрання російських опозиціонерів провели 17 березня 2024 року в Києві. На ньому було ухвалено меморандум про підтримку російських добровольців, які воюють пліч-о-пліч із ЗСУ.

На наступному, третьому форумі планується створення “постійно діючої координаційної структури російського спротиву”. Для цього на зібранні виокремили комітети за напрямками (військово-політичний, фінансовий і гуманітарний, правозахисний, інформаційної боротьби, культурного спротиву). За кожним напрямком з учасників форуму обрано відповідальних осіб, які мають підготувати порядок формування складових і положення про функціонування комітетів.

Ілля Пономарьов також сподівається на розширення співпраці з українською стороною.

Щоб здійснювати удари по нафтопереробних заводах, потрібні люди на землі. Це не можливо зробити виключно з території України. Є росіяни, які допомагають з наведенням у Росії, які спускають з рейок поїзди, які здійснили напад на Кремль… Ми – ваша зброя, – каже опозиціонер

Він вірить, що форуми, на яких він є одним із лідерів, зможуть об’єднати російську опозицію, волонтерів і озброєних російських добровольців, а також допоможуть здобути легітимність російському опозиційному руху в очах і росіян, і українців.

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