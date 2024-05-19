ДАЧА у Львові: тут можуть безкоштовно проживати родини з дітьми під час лікування – подробиці

ДАЧА у Львові – це місце, де можуть безкоштовно проживати родини під час лікування дітей, якщо вони приїхали з інших регіонів і не мають можливості орендувати житло. Розповідаємо про благодійний проект детально.

ДАЧА у Львові – що про це відомо

Благодійний фонд «Запорука» відкрив у Львові «Дачу», де безоплатно можуть проживати діти з важкими захворюваннями і пораненнями, доки триває їхнє лікування далеко від дому. На «Дачі» вони перебувають разом з рідними в індивідуальних сімейних кімнатах, де є все для комфортного проживання.

Такий простір створений, аби сім’ї з різних куточків України, приїжджаючи у Львів на лікування дитини, не розлучались через хворобу і були поруч. Серед перших мешканців – родини з Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.

На «Дачі» облаштовані 9 кімнат для проживання сімей з дітьми, які проходять лікування або реабілітацію у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі та Дитячій лікарні святого Миколая.

«Дача» – це більше, аніж простір для комфортного проживання. Фонд «Запорука» створив місце сили, де зберігається відчуття дому й родинного затишку. Крім того, на «Дачі» працюють психолог та арттерапевт, які надають фахову допомогу дітям та батькам під час лікування. Щоб дитинство не зупинялось під час лікування, для мешканців облаштували ігровий простір, де можна провести час з друзями або долучитись до творчих майстерок від волонтерів, – розповідають благодійники

Вони кажуть, що львівська «Дача» є продовженням місії та давньої традиції фонду «Запорука» – надавати підтримку українським сім’ям у скрутні часи та під час лікування.

Історія проєкту «Дачі» почалася з 2009 року – відтоді фонд дає можливість родинам бути разом під час лікування дитини. Перша «Дача» була відкрита у Києві, в орендованому приміщенні. У 2023 році добудували й відкрили незалежну «Дачу» для маленьких пацієнтів Національного інституту раку та Охматдиту. Створення «Дачі» у Львові було лише питанням часу.

«Проєкт «Дача» – серце нашого фонду. За 15 років ми переконались у його цілющий дії. Діти легше одужують в обіймах рідних, тож сім’ям важливо залишатися поруч і не втрачати відчуття дому. До війни нерідко діти з важкими захворюваннями вимушені були лікуватися далеко від дому. Під час війни – поготів. Чимало родин приїжджають саме у Львів, де є професійні лікарі та належна медична система для лікування складних клінічних випадків. Ми давно планували зробити «Дачу» у Львові, оскільки бачили потребу у такому місці. Зараз завдяки партнерам ми маємо можливість орендувати приміщення, але вже налаштовані на наступний крок – будівництво і відкриття незалежної «Дачі» у Львові», – говорить засновниця й президентка благодійного фонду «Запорука» Наталія Оніпко

Щоб дізнатися деталі щодо проживання на львівській «Дачі», відправляйте запит на електронну пошту: lyseyko@zaporuka.org.ua, Степан Лисейко.

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