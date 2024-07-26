Чи продовжать виплати ВПО з 1 вересня – заява Верещук

Чи продовжать виплати ВПО з 1 вересня – це питання хвилює, мабуть, усіх переселенців, які зараз отримують гроші від держави. Нагадаємо, йдеться про 2 000 гривень на дорослих і по 3 000 гривень на дітей та на осіб з інвалідністю. Кошти виплачуються на оренду житла, яке більшості ВПО доводиться «знімати» у відносно безпечних регіонах України.

Також нагадаємо, що у березні цього року певній частині внутрішньо переміщених осіб вказані виплати продовжили на півроку. Тобто теоретично їх термін має завершитися до вересня, і у серпні має бути остання виплата.

Чи продовжать виплати ВПО з 1 вересня 2024 року

Слід зазначити, що ні на офіційному сайті Мінсоцполітики, на сайті Мінреінтеграції інформації про це наразі немає.

Але! Відповідну заяву вже зробили віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що прийнято рішення з 1 вересня 2024 року продовжити на пів року виплати людям з числа ВПО, які до цього отримували гроші від держави. Більше того – можливо, коло отримувачів збільшать.

Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про 1,5 млн осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь, – наголосила віцепрем’єрка

Про це вона сказала під час брифінгу в Миколаєві, передають “Новини України – НСН”

Окремо вона прокоментувала подовження виплат ВПО людям, чиї діти із нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі. Такі переселенці не будуть позбавлені виплат, якщо вони їх отримують згідно з законодавством.

До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу, – сказала Верещук

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