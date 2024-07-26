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Тег:
ЛьвівПодії

Родина Фаріон проситиме для її вбивці довічне покарання

Автор -
Журналіст
Родина Фаріон проситиме для її вбивці довічне покарання

Родина мовознавиці та екснардепа Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила, що хоче вимагати для ймовірного вбивці своєї матері довічне покарання.

Про це вона сказала у коментарі кореспонденці «Еспресо» Еммі Стадник, передають «Новини України – НСН» з посиланням на ua.news.

«Ми йому (вбивці) будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало», – сказала дочка Фаріон.

Її донька зазначила, що перед вбивством мовознавиці не надходило жодних погроз.

«Останній тиждень-другий вона мене завжди питала, чи ти вдома, як малі, чи ви прийшли до хати і позакривай вікна і двері. Вона за себе не переживала, бо вона жила ідеєю, відстоєнням української нації», – наголосила Софія Семчишин.

Родина Фаріон проситиме для її вбивці довічне покарання

Родина Фаріон проситиме для її вбивці довічне покарання

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Поліція Львівської області підтвердила, що зловмисник стріляв у громадську діячку, проте її імені не назвала.

Мовознавицю було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали 19 липня о 19:30, це сталося на вулиці Масарика.

Пізніше у пресслужбі Першого медичного об’єднання Львова повідомили, що Ірина Фаріон померла в лікарні.

На резонансну подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що пошуки нападника доповідають глава МВС та СБУ.

Кримінальне провадження щодо замаху на громадську діячку було переквалификовано на умисне вбивство.

У Львові суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори хочуть клопотати про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.

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