Родина мовознавиці та екснардепа Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила, що хоче вимагати для ймовірного вбивці своєї матері довічне покарання.

Про це вона сказала у коментарі кореспонденці «Еспресо» Еммі Стадник, передають «Новини України – НСН» з посиланням на ua.news.

«Ми йому (вбивці) будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало», – сказала дочка Фаріон.

Її донька зазначила, що перед вбивством мовознавиці не надходило жодних погроз.

«Останній тиждень-другий вона мене завжди питала, чи ти вдома, як малі, чи ви прийшли до хати і позакривай вікна і двері. Вона за себе не переживала, бо вона жила ідеєю, відстоєнням української нації», – наголосила Софія Семчишин.

Родина Фаріон проситиме для її вбивці довічне покарання

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Поліція Львівської області підтвердила, що зловмисник стріляв у громадську діячку, проте її імені не назвала.

Мовознавицю було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали 19 липня о 19:30, це сталося на вулиці Масарика.

Пізніше у пресслужбі Першого медичного об’єднання Львова повідомили, що Ірина Фаріон померла в лікарні.

На резонансну подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що пошуки нападника доповідають глава МВС та СБУ.

Кримінальне провадження щодо замаху на громадську діячку було переквалификовано на умисне вбивство.

У Львові суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори хочуть клопотати про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.

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