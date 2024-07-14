14 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 14 липня. Міжнародний день небінарних людей. День рибалки в Україні. Православні вшановують пам’ять святого апостола Акили і преподобного Стефана Махрищського, прозваного Чудотворцем. Залилося 170 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 872 день повномасштабної війни в Україні.

14 липня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті святого апостола Акили

14 липня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Акили. Акила разом з дружиною Прискіллою жив у Італії, де вони займалися виготовленням наметів. Під час місійницьких зусиль апостола Павла, Акила та Прискілла прийняли християнство, віддавши свої серця Господеві.

Павло поставив Акилу єпископом у місті Гераклея. Акила став відданим проповідником Христового вчення. Він відправився в Азію, Ахаї та Іраклію, де виконав благочестиве завдання приведення душ до спасіння та відвернення людей від язичницьких поклонінь.

Акила та Прискілла зіткнулися з численними випробуваннями та переслідуваннями. На жаль, їхні життя було трагічно припинено з рук невірних, і вони стали мучениками за Христову вірність.

День пам’яті преподобного Стефана Махрищського

Преподобний Стефан народився і виховувався в Києві. У молодому віці він прийняв чернецтво в Києво-Печерському монастирі й кілька років провів там. У пошуках усамітнення для повного мовчання Стефан разом зі своїми послідовниками вирушив на північ і заснував скит біля містечка Махрищі (Московщина) 1358 року. Але був змушений на деякий час залишити його через неприхильне ставлення до нього сусідніх землевласників. Пізніше він повернувся сюди, там і помер у глибокій старості. Його мощі виявилися нетлінними.

Святий Стефан вирізнявся особливим ставленням до людей і тварин і прагнув кожному допомогти. Відомий він своїми чудесами, за що й прозвали його – Чудотворець. Він зціляв від паралічу, епілепсії та німоти.

14 липня у світі

Міжнародний день небінарних людей

14 липня кожного року світ відзначає доволі молоду, проте важливу подію – Міжнародний день небінарних людей. Така дата почала відзначатись з 2012 році.

День обізнаності про акул

14 липня кожного року світ відзначає важливу екологічну подію – День обізнаності про акул.

14 липня в Україні

День рибалки в Україні

Щорічно другої липневої неділі Україна відзначає професійне свято – День рибалки.

Іменини 14 липня

Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 14 липня є топаз. Вважається каменем дружби та вірності. З давнини люди вірили, що топази лікують різноманітні хронічні захворювання.

Традиції, заборони, прикмети 14 липня

У народному календарі 14 липня – свято Стефан Чудотворець. Також день називали Дозори і з ним пов’язаний цікавий звичай: оскільки погода була мінливою, то, щоб не втратити врожай через раптовий шторм і дощ, у полі виставляли дозорного. Він за першої ж небезпеки кликав на допомогу.

У святих отців просять зміцнити віру і сили духу, щоб вижити і вистояти в життєвих негараздах. Також наші предки вірили, що одна молитва до святого Стефана Махрищського сприяє виконанню будь-якого бажання, а також зціленню від тяжких недуг.

За народними повір’ями цього дня слід обов’язково зробити якусь добру справу – тоді незабаром отримаєш подарунок від долі. Природа 14 липня має цілющу силу – можна вирушати за місто, або йти до лісу по гриби, як це робили наші предки.

У минулі часи помітили: хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погода у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.

Ще прикмети 14 липня:

суха погода обіцяє теплу осінь;

вже почали червоніти на деревах листочки — буде великий урожай грибів;

почути глухий грім — дощ буде тихим;

дощить — ще тиждень буде лити дощ;

у водоймах плавають чайки — буде хороша погода.

Що не можна робити 14 липня:

Не варто викидати залишки їжі зі столу.

Не можна вести ділові розмови, домовлятися.

Заборонено пити алкогольні напої.

14 липня в історії

Визначні події

1099 — учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги.

1471 — Перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.

1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.

1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію. Національне свято Франції.

1894 — У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.

2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Народилися 14 липня

1897 — Мирослав Ірчан, український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець.

1903 — Ірвінг Стоун, американський письменник.

1913 — Джеральд Форд, 38-й президент США

1918 — Інґмар Берґман, шведський театральний і кінорежисер.

1943 — Іван Пуховий, український науковець, педагог, винахідник.

1947 — В’ячеслав Брюховецький, український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія».

1958 — Юрій Кононенко, український громадський діяч, заступник голови Об’єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.

1976 — Ірина Янович, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор.

1983 — Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна.

1987 — Дмитро Лінько, народний депутат України, командир батальйону «Свята Марія».

1993 — Валерій Маркус, український письменник, блогер, мандрівник, ветеран російсько-української війни.

Померли 14 липня

1937 — Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів», жертва сталінського терору.

1937 — Іван Липківський, український художник, представник школи «бойчукістів». Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР.

1937 — Іван Орел-Орленко, український художник, представник школи «бойчукістів». Директор Харківського дому архітектора, жертва сталінського терору.

1937 — Іван Падалка, український художник та педагог. Учень Опанаса Сластіона та Михайла Бойчука, жертва сталінського терору.

1937 — Василь Седляр, український маляр-монументаліст, графік, художній критик, педагог, належав до групи «бойчукістів», жертва сталінського терору.

1956 — Володимир Левицький, український математик, доктор філософії.

1965 — Антон Вальтер, український фізик, академік АН УРСР; 1932 року спільно з К. Д. Синельниковим, О. І. Лейпунським і Г. Д. Латишевим уперше в СРСР здійснив розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками.

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