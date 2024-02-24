Початок Великого посту і нова дата Благовіщення: церковний календар на березень 2024

Церковний календар на березень 2024 року має деякі зміни. Оскільки з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новий календар.

Про це пише cайт TSN, передає НСН

Раніше віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, але тепер дата святкування перенесена на 13 днів раніше і припадає на кінець березня.

Також варто дізнатися, коли українці святкуватимуть Масницю (11-17 березня). На березень припадає і початок Великого посту (18 березня), тож запам’ятайте цю дату, якщо ви дотримуєтеся основних церковних правил.

Церковний календар на березень: список

1 березня – преподобномучениці Євдокії;

2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;

3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;

5 березня – святого Конона Мандонського;

6 березня – пам’ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;

7 березня – священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;

8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

9 березня – 40 мучеників Севастійських;

10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;

11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;

12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;

14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського;

15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;

16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра;

17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина;