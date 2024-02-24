Початок Великого посту і нова дата Благовіщення: церковний календар на березень 2024

Церковний календар на березень 2024 року має деякі зміни. Оскільки з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новий календар.
Про це пише cайт TSN, передає НСН
Раніше віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, але тепер дата святкування перенесена на 13 днів раніше і припадає на кінець березня.
Також варто дізнатися, коли українці святкуватимуть Масницю (11-17 березня). На березень припадає і початок Великого посту (18 березня), тож запам’ятайте цю дату, якщо ви дотримуєтеся основних церковних правил.
Церковний календар на березень: список
- 1 березня – преподобномучениці Євдокії;
- 2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
- 3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
- 5 березня – святого Конона Мандонського;
- 6 березня – пам’ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
- 7 березня – священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
- 8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
- 9 березня – 40 мучеників Севастійських;
- 10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
- 11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
- 12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;
- 14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського;
- 15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
- 16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра;
- 17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина;
- 18 березня – святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, початок Великого посту;
- 19 березня – священномучеників Хризанта і Дарії;
- 20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
- 21 березня – преподобного Якова, єпископа Катанського;
- 22 березня – священномученика Василія Анкірського;
- 23 березня – преподобномученика Нікона та його учнів;
- 24 березня – передсвято Благовіщення; преподобної Захарії;
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – віддання Благовіщення; Собор архангела Гавриїла;
- 27 березня – мучениці Матрони;
- 28 березня – преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана;
- 29 березня – священномучеників Марка і Кирила;
- 30 березня – преподобного Йоана Ліствичника;
- 31 березня – преподобного Іпатія, єпископа.
- Читайте також: Посівний календар на березень: що і коли садити