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Календар свят у березні 2024: чи будуть додаткові вихідні

Журналіст
Календар свят у березні 2024: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят у березні багатий на весукраїнські та міжнародні свята. Хоча, додаткових вихідних, черз війну не буде.

Про це пише сайт «Уніан».

Офіційні вихідні дні в березні 2024 року – це суботи та неділі. Свято 8 березня випадає на п’ятницю і в мирний час має бути вихідним днем. Відповідно до Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.

Календар свят у березні 2024: список

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.
  • 3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
  • 6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день.
  • 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея, День землевпорядника України.
  • 14 березня – День українського добровольця, Міжнародний деньчисла “Пі”.

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  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день сну.
  • 17 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення, Міжнародний день планетаріїв.
  • 19 березня – Міжнародний день клієнта.
  • 20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини.
  • 21 березня – 27 березня Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації.

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  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів.
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день.
  • 24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра.
  • 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День СБУ.
  • 26 березня – День Національної гвардії України.
  • 27 березня – Міжнародний день театру, День нефролога.
  • 30 березня – Година Землі.

 

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