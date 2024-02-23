Календар свят у березні 2024: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят у березні багатий на весукраїнські та міжнародні свята. Хоча, додаткових вихідних, черз війну не буде.

Про це пише сайт «Уніан».

Офіційні вихідні дні в березні 2024 року – це суботи та неділі. Свято 8 березня випадає на п’ятницю і в мирний час має бути вихідним днем. Відповідно до Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.

Календар свят у березні 2024: список

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.

3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея, День землевпорядника України.

14 березня – День українського добровольця, Міжнародний деньчисла “Пі”.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день сну.

17 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення, Міжнародний день планетаріїв.

19 березня – Міжнародний день клієнта.

20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини.

21 березня – 27 березня Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації.