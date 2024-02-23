Календар свят у березні 2024: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят у березні багатий на весукраїнські та міжнародні свята. Хоча, додаткових вихідних, черз війну не буде.
Про це пише сайт «Уніан».
Офіційні вихідні дні в березні 2024 року – це суботи та неділі. Свято 8 березня випадає на п’ятницю і в мирний час має бути вихідним днем. Відповідно до Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.
Календар свят у березні 2024: список
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.
- 3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
- 6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
- 8 березня – Міжнародний жіночий день.
- 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея, День землевпорядника України.
- 14 березня – День українського добровольця, Міжнародний деньчисла “Пі”.
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день сну.
- 17 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення, Міжнародний день планетаріїв.
- 19 березня – Міжнародний день клієнта.
- 20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини.
- 21 березня – 27 березня Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації.
- 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів.
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день.
- 24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра.
- 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День СБУ.
- 26 березня – День Національної гвардії України.
- 27 березня – Міжнародний день театру, День нефролога.
- 30 березня – Година Землі.
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