Масниця 2024: традиції і нова дата

Масниця в Україні є одним з найулюбленіших свят. Воно триває цілий тиждень і немає точних дат.

Про це пише сайт «Уніан».

У православних християн Масляний тиждень – це підготовка до Великого посту. Починається він за 56 днів до Великодня і відзначається тиждень напередодні Великого посту. Великдень у 2024 році буде 5 травня. Тому Масниця у 2024 році розпочнеться 11 березня і триватиме до 17 березня.

В Україні Масниця має ще має такі назви, як: Колодій, Сиропуст, Масляна або Сирний тиждень. Вважається, що назву «Масляна» свято отримало лише в 1960-х роках минулого століття. У ті роки, радянська влада вирішила відзначати свято, але надала йому російського коріння. Хоча саме свято сягає часів язичництва, а відзначали його в Київській Русі, тобто, в Україні.

Головною стравою української Масниці є вареники з сиром, политі сметаною. Варять вареники і з іншими начинками.

Масниця 2024: традиції

«Зачекайте вареники, прийде на вас Масниця!, – каже українська народна приказка, а українські козаки свого часу жартували – мовляв, на Масницю навіть турки вареники їдять. Млинці, які з’являються в цей час на столі – це здебільшого налисники.

Ще одна назва свята – Колодій. Це давній маленький Сонце-Божич, який підріс і набрався сили розкручувати Сонячне Коло, тобто став Коло-Дієм. Саме свято супроводжувалося обрядами з колодкою, яка в українців була продовженням роду. Колодку – дерев’яне поліно – прив’язували до ноги неодруженим хлопцям, символічно караючи їх за те, що вони вчасно (тобто, до початку посту) не одружилися. Хлопець міг відкупитися від колодки – подарунками, грошима чи частуваннями. Так, у жартівливій формі громада засуджувала неодружену молодь і тим самим заохочувала до продовження роду.

Також один з архаїчних обрядів Масляної – це поховання Колодія, воно відоме в кількох локальних варіантах. Спочатку розігрували народження, а потім і поховання дерев’яної ляльки – колодки, це уособлювало прощання з образом зими.