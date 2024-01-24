З’явився календар свят на лютий 2024 року. В останній місяць зими відзначають декілька важливих дат.

Також у лютому буде низка професійних і міжнародних свят. Про це пише сайт «Уніан».

Календар свят на лютий: список

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

6 лютого – День безпеки в Інтернеті, Міжнародний день бармена.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

10 лютого – Китайський Новий рік.

11 лютого – День хворого.

13 лютого – Всесвітній День радіо.

14 лютого – День усіх закоханих, День комп’ютерника.