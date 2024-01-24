З’явився календар свят на лютий 2024 року. В останній місяць зими відзначають декілька важливих дат.
Також у лютому буде низка професійних і міжнародних свят. Про це пише сайт «Уніан».
Календар свят на лютий: список
- 2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака.
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.
- 6 лютого – День безпеки в Інтернеті, Міжнародний день бармена.
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога.
- 10 лютого – Китайський Новий рік.
- 11 лютого – День хворого.
- 13 лютого – Всесвітній День радіо.
- 14 лютого – День усіх закоханих, День комп’ютерника.
- 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак.
- 16 лютого – День єднання України.
- 17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти.
- 19 лютого – День Державного герба України.
- 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості.
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
- 24 лютого – початок повномасштабної війни Росії проти України.
- 25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
- 26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
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