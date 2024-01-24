[rtrs-affiliate id="101759" title="Оцінка читачів"]
7
Тег:
Cуспільство
7

Календар свят на лютий: список

Журналіст
Календар свят на лютий: список

З’явився календар свят на лютий 2024 року. В останній місяць зими відзначають декілька важливих дат.

Також у лютому буде низка професійних і міжнародних свят. Про це пише сайт «Уніан».

Календар свят на лютий: список

  • 2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака.
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.
  • 6 лютого – День безпеки в Інтернеті, Міжнародний день бармена.
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога.
  • 10 лютого – Китайський Новий рік.
  • 11 лютого – День хворого.
  • 13 лютого – Всесвітній День радіо.
  • 14 лютого – День усіх закоханих, День комп’ютерника.

1706024239 2999

  • 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак.
  • 16 лютого – День єднання України.
  • 17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти.
  • 19 лютого – День Державного герба України.
  • 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості.
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
  • 24 лютого – початок повномасштабної війни Росії проти України.
  • 25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
  • 26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
  • Читати також: Вся стрічка плаче: на війні загинув український поет Максим Кривцов
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×