Посівний календар на березень: що і коли садити

Посівний календар на березень допоможе зрозуміти, що і коли треба садити. Ним користуються з давніх-давен.

Про це пише сайт «РБК-Україна», передає НСН.

Початок місяція

До 15 березня варто вже посіяти редис, редьку, цибулю на зелень, однорічні та бульбові квіти.

Також вже можна висаджувати цибулю, часник, хрін, усі види ранньої капусти, картоплю, топінамбур, квасолю, боби. Можна пересаджувати та пікірувати рослини.

Посівний календар на березень: відео

Середина місяця

Цей час буде сприятливим для помідорів, огірків, перцю, баклажанів, кабачків, гарбузів, редьки та зелені на салати. З 15 березня можна садити цибулю, часник, хрін, спаржу, картоплю, полуницю, суницю, квасолю, горох, моркву та буряк.

В кінці місяця

У третій частині місяця можна садити розсаду помідорів та огірків, перець, капусту, баклажани, кабачки, моркву, ріпу та селеру. В цей період сприятливий для садіння картоплі та топінамбура.

Сприятливі дні: 1, 5, 6, 7, 12, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 березня

Несприятливі дні: 8, 9, 14 березня

Нейтральні дні: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31 березня