26 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 26 липня. День дядька та тітки. День «Все або нічого» або День крайнощів. Православні вшановують пам’ять святого мученика Єрмолая. Залишилося 158 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 884 день повномасштабної війни в Україні.

26 липня – яке сьогодні церковне свято

26 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Єрмолая. Він був одним із трьох священників, які залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за імператора Максиміана. Єрмолай був відомий своєю мудрістю та благочестям, і багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою. Він продовжував проповідувати християнську віру, незважаючи на небезпеку. Він навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений.

26 липня у світі

День «В один голос»

Щорічно 26 липня світ відзначає маловідому, проте важливу подію – День «В один голос» (One Voice Day). Цей день почав відзначатись з 1996 році за ініціативою духовних діячів.

Метою Дня «В один голос» є залучення людства до мирного співіснування, духовне об’єднання усіх країн планети методом спільного читання Універсальної Конвенції Миру у визначений час – о шостій годині за всесвітнім часом.

Документ складається з 577 слів, його суть – заклик до загального миру та духовної єдності людей різних національностей, релігій, професій тощо.

26 липня – можливість переосмислити власні погляди, відпустити давні образи та обрати шлях людяності й доброти.

День дядька та тітки

Щорічно 26 липня відзначається маловідоме, але дуже позитивне сімейне свято – День дядька та тітки. Подія активно святкується в США, Мексиці й Колумбії.

День «Все або нічого» або День крайнощів

26 липня кожного року відзначається неофіційне жартівливе свято – День «Все або нічого» або День крайнощів.

День системного адміністратора

Кожного року останньої п’ятниці липня відзначається неофіційне професійне свято – День системного адміністратора. Таку подію започаткував системний адміністратор з США на ім’я Тед Кекатос.

А також сьогодні у світі:

День незалежності Ліберії

День незалежності Мальдівів

День холістичної терапії

Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше

Всесвітній день тофу

День есперанто

Міжнародний день збереження мангрових екосистем

26 липня в Україні

День парашутиста

26 липня кожного року в Україні відзначається неофіційне професійне свято – День парашутиста (скайдайвера). Таку подію було започатковано у 1930 році.

Іменини 26 липня

Гнат, Сергій, Федір.

Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан. Здавна камінь використовували в магічних ритуалах. В народній медицині обсидіан використовують для лікування простудних захворювань.

Традиції, заборони, прикмети 26 липня

У народі 26 липня – свято Єрмолаїв або Мар’їв день. Прозвали його так тому, що з цього дня на трави лягають особливі осінні тумани – марева, які в народі наділяють цілющою силою. Тому на Єрмолая після ранкової роси збирають лікарські рослини.

У молитвах до святого Єрмолая просять зцілення від різних хвороб, зміцнити віру і дати сили на подолання важких життєвих ситуацій. У святого Мойсея Угрина просять допомоги в боротьбі зі спокусами.

Як і напередодні, цього дня вже копають картоплю. Також на Єрмолая заведено збирати лікарські трави і яблука – їх не можна їсти до Яблучного Спаса, але можна робити заготівлі на зиму.

А ще зазвичай починали варити компоти, робити домашнє вино. Якщо будете займатися цього дня улюбленим хобі, то воно принесе багато задоволення.

Вважається, що якщо цього дня зірвати кілька колосків жита й заткнути їх за пояс, то можна позбутися болю в спині. За однією з прикмет тому, чиє ім’я починається на літеру Е, в Єрмолаїв день обов’язково має пощастити.

За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

Ще прикмети 26 липня:

біля водойм стрибають жаби — чекайте на дощ;

мухи стали дуже настирливими, кусаються — задощить;

кіт треться об ноги людини — на вас чекає хороший рік;

почути спів зозулі — осінь буде теплою;

пожовкла липа — осінь прийде рано.

Що не можна робити 26 липня:

Жінкам забороняється займатися рукоділлям.

Не можна виходити на город чи в поле.

Не варто пліткувати і лінуватися.

26 липня в історії

Визначні події

1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.

1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.

1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто «Международный языкъ»

1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.

1919 — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор’єва.

1941 — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).

1945 — на маріупольському заводі «Азовсталь» відбудовується перша домна.

1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи).

Народилися 26 липня

1856 — Бернард Шоу, ірландський драматург і публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1925.

1870 — Осип Курилас, живописець і графік, один з основоположників українського модерного релігійного мистецтва.

1875 — Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, філософ.

1903 — Марко Геліс, український музичний педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.

1913 — Олег Килимник, український критик та літературознавець.

1931 — Іван Дзюба, український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, академік НАНУ

1940 — Тамара Севернюк, українська поетеса-лірик, поет-пісняр, перекладач, публіцист, журналістка.

1943 — Володимир Андрущенко, український журналіст, письменник.

1943 — Мік Джаггер, рок-музикант (The Rolling Stones), автор 41 хітів за період 1964—1989 рр., володар 5 золотих дисків, лицар Британської імперії.

1945 — Володимир Гриньов, український політик, колишній віцеспікер Верховної Ради.

1953 — Сергій Лазо, український письменник.

1958 — Галина Пагутяк, українська письменниця. Лауреат Шевченківської премії з літератури.

1969 — Девдюк Тарас, український поет.

1993 — Тейлор Момсен — американська актриса, рок-співачка та модель. Стала відомою завдяки ролі Дженні Хамфрі у серіалі «Пліткарка». Фронт-вумен постгранж гурту «The Pretty Reckless».

Померли 26 липня

1808 — Артемій Ведель, український композитор, хоровий диригент, співак, автор 29 церковних концертів. У 1799 році був заарештований російським урядом, оголошений божевільним і утримувався в божевільні Кирилівського монастиря. Народився в 1767 році, за іншими даними в 1770-му, 1772-му.

1941 — Макар Русанівський, український вчений, літературознавець, філолог-шевченкознавець, педагог.

1975 — Маргарита Сенгалевич, українська письменниця і журналістка.

1988 — Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.

2000 — Богдан Бойко, український письменник, редактор журналу «Перевал», громадський і культурний діяч.

2006 — Анатолій Онишко, український перекладач, поет.

2009 — Мерс Каннінгем, американський хореограф, реформатор сучасного танцю

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