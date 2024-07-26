26 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 26 липня. День дядька та тітки. День «Все або нічого» або День крайнощів. Православні вшановують пам’ять святого мученика Єрмолая. Залишилося 158 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 884 день повномасштабної війни в Україні.
26 липня – яке сьогодні церковне свято
26 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Єрмолая. Він був одним із трьох священників, які залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за імператора Максиміана. Єрмолай був відомий своєю мудрістю та благочестям, і багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою. Він продовжував проповідувати християнську віру, незважаючи на небезпеку. Він навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений.
26 липня у світі
День «В один голос»
Щорічно 26 липня світ відзначає маловідому, проте важливу подію – День «В один голос» (One Voice Day). Цей день почав відзначатись з 1996 році за ініціативою духовних діячів.
Метою Дня «В один голос» є залучення людства до мирного співіснування, духовне об’єднання усіх країн планети методом спільного читання Універсальної Конвенції Миру у визначений час – о шостій годині за всесвітнім часом.
Документ складається з 577 слів, його суть – заклик до загального миру та духовної єдності людей різних національностей, релігій, професій тощо.
26 липня – можливість переосмислити власні погляди, відпустити давні образи та обрати шлях людяності й доброти.
День дядька та тітки
Щорічно 26 липня відзначається маловідоме, але дуже позитивне сімейне свято – День дядька та тітки. Подія активно святкується в США, Мексиці й Колумбії.
День «Все або нічого» або День крайнощів
26 липня кожного року відзначається неофіційне жартівливе свято – День «Все або нічого» або День крайнощів.
День системного адміністратора
Кожного року останньої п’ятниці липня відзначається неофіційне професійне свято – День системного адміністратора. Таку подію започаткував системний адміністратор з США на ім’я Тед Кекатос.
А також сьогодні у світі:
- День незалежності Ліберії
- День незалежності Мальдівів
- День холістичної терапії
- Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше
- Всесвітній день тофу
- День есперанто
- Міжнародний день збереження мангрових екосистем
26 липня в Україні
День парашутиста
26 липня кожного року в Україні відзначається неофіційне професійне свято – День парашутиста (скайдайвера). Таку подію було започатковано у 1930 році.
Іменини 26 липня
- Гнат, Сергій, Федір.
Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан. Здавна камінь використовували в магічних ритуалах. В народній медицині обсидіан використовують для лікування простудних захворювань.
Традиції, заборони, прикмети 26 липня
У народі 26 липня – свято Єрмолаїв або Мар’їв день. Прозвали його так тому, що з цього дня на трави лягають особливі осінні тумани – марева, які в народі наділяють цілющою силою. Тому на Єрмолая після ранкової роси збирають лікарські рослини.
У молитвах до святого Єрмолая просять зцілення від різних хвороб, зміцнити віру і дати сили на подолання важких життєвих ситуацій. У святого Мойсея Угрина просять допомоги в боротьбі зі спокусами.
Як і напередодні, цього дня вже копають картоплю. Також на Єрмолая заведено збирати лікарські трави і яблука – їх не можна їсти до Яблучного Спаса, але можна робити заготівлі на зиму.
А ще зазвичай починали варити компоти, робити домашнє вино. Якщо будете займатися цього дня улюбленим хобі, то воно принесе багато задоволення.
Вважається, що якщо цього дня зірвати кілька колосків жита й заткнути їх за пояс, то можна позбутися болю в спині. За однією з прикмет тому, чиє ім’я починається на літеру Е, в Єрмолаїв день обов’язково має пощастити.
За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.
Ще прикмети 26 липня:
- біля водойм стрибають жаби — чекайте на дощ;
- мухи стали дуже настирливими, кусаються — задощить;
- кіт треться об ноги людини — на вас чекає хороший рік;
- почути спів зозулі — осінь буде теплою;
- пожовкла липа — осінь прийде рано.
Що не можна робити 26 липня:
- Жінкам забороняється займатися рукоділлям.
- Не можна виходити на город чи в поле.
- Не варто пліткувати і лінуватися.
26 липня в історії
Визначні події
- 1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.
- 1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.
- 1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто «Международный языкъ»
- 1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.
- 1919 — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор’єва.
- 1941 — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).
- 1945 — на маріупольському заводі «Азовсталь» відбудовується перша домна.
- 1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи).
Народилися 26 липня
- 1856 — Бернард Шоу, ірландський драматург і публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1925.
- 1870 — Осип Курилас, живописець і графік, один з основоположників українського модерного релігійного мистецтва.
- 1875 — Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, філософ.
- 1903 — Марко Геліс, український музичний педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
- 1913 — Олег Килимник, український критик та літературознавець.
- 1931 — Іван Дзюба, український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, академік НАНУ
- 1940 — Тамара Севернюк, українська поетеса-лірик, поет-пісняр, перекладач, публіцист, журналістка.
- 1943 — Володимир Андрущенко, український журналіст, письменник.
- 1943 — Мік Джаггер, рок-музикант (The Rolling Stones), автор 41 хітів за період 1964—1989 рр., володар 5 золотих дисків, лицар Британської імперії.
- 1945 — Володимир Гриньов, український політик, колишній віцеспікер Верховної Ради.
- 1953 — Сергій Лазо, український письменник.
- 1958 — Галина Пагутяк, українська письменниця. Лауреат Шевченківської премії з літератури.
- 1969 — Девдюк Тарас, український поет.
- 1993 — Тейлор Момсен — американська актриса, рок-співачка та модель. Стала відомою завдяки ролі Дженні Хамфрі у серіалі «Пліткарка». Фронт-вумен постгранж гурту «The Pretty Reckless».
Померли 26 липня
- 1808 — Артемій Ведель, український композитор, хоровий диригент, співак, автор 29 церковних концертів. У 1799 році був заарештований російським урядом, оголошений божевільним і утримувався в божевільні Кирилівського монастиря. Народився в 1767 році, за іншими даними в 1770-му, 1772-му.
- 1941 — Макар Русанівський, український вчений, літературознавець, філолог-шевченкознавець, педагог.
- 1975 — Маргарита Сенгалевич, українська письменниця і журналістка.
- 1988 — Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.
- 2000 — Богдан Бойко, український письменник, редактор журналу «Перевал», громадський і культурний діяч.
- 2006 — Анатолій Онишко, український перекладач, поет.
- 2009 — Мерс Каннінгем, американський хореограф, реформатор сучасного танцю
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