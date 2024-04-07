Ціла буханка та вже нарізаний хліб – не одне і те саме. Експерти стверджують, що такий хліб може виявитися не кращим вибором. Чому не варто купувати нарізаний хліб

Кулінари та експерти звертають увагу людей на небезпеки, які може таїти в собі нарізаний хліб. НСН наводит кілька причин, які змусять вас змінити уподобання.

1. Лише маркетинговий хід

Ви напевно бачили, що той самий батон на полиці буває як у цільному, так і в нарізаному вигляді. Жодних смакових відмінностей дані продукти одного бренду та сорту не мають.

По суті, це лише маркетинговий хід виробника, який спрямований на збільшення продажів. Але штука в тому, що, виграючи у зручності, ви гарантовано втрачаєте багато в чому іншому.

2. Швидше зіпсується

Справді, нарізаний хліб на другий-третій день може бути шкідливим. Річ у тому, що в ньому набагато швидше поширюється пліснява.

Якщо в цільному хлібі ви можете зрізати зіпсовану частину і використовувати інше, скажімо, для приготування панірування, то нарізаний хліб, найімовірніше, зіпсується і його доведеться викинути.

5 причин, чому не варто купувати нарізаний хліб

3. Зачерствіє швидше, ніж цілий

Нарізаний батон зачерствіє набагато швидше по аналогії з пліснявою. До того ж до нього може потрапити повітря і він висохне весь цілком. А ось цілісний хліб зачерствіє тільки зовні.

4. Містить приховану небезпеку

Свіжий хліб нарізати дуже важко. Тому на виробництві ножі змащують олією.

Найчастіше вона не найвищої якості, адже це вплине на ціну продукту. Якби нарізаний і цільний хліб істотно відрізнялися в ціні, то перший купували б набагато рідше другого.

5. У нарізаний хліб додають не найкорисніші інгридієнти

Все вищеперелічене чудово знають і самі виробники. Тому в хліб, який виготовляється під нарізку, нерідко вводять більше консервантів та інших не найкорисніших інгредієнтів.

Отже підходити до покупки хлібе треба відповідально, особливо, якщо в родині є діти. Хліб, як і будь-який інший продукт, може негативно позначитися на здоров’ї та сприяти ожирінню.

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