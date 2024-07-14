2-річна дитина потонула в річці на Чернігівщині. Тіло малюка вже знайшли.

Про чергову трагедію на воді повідомили у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Дитина потонула в річці на Чернігівщині

Вчора до рятувальників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що у річці Рать Остерської територіальної громади ймовірно потонув 2-річний хлопчик.

До пошуку дитини від ДСНС було залучено 11 рятувальників, 2 одиниці техніки та човен.

Сьогодні о 15:20 тіло хлопчика було виявлено водолазами ДСНС та піднято на поверхню.

Обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами.

У ДСНС повідомляють, що тільки від початку цього року на водоймах в Україні загинуло понад 720 людей – у тому числі 67 дітей. Статистика просто жахлива.

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