Деякі люди через проблеми зі здоров’ям не вживають велику кількість цукру. Дієтологи назвали фрукти та ягоди, які містять мало цукру і не шкодять здоров’ю і фігурі.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Грейпфрут

Фрукт смачний і багатий на поживні речовини, він містить мало цукру, але в ньому є поліфеноли, що знижують артеріальний тиск і резистентність до інсуліну. Крім того, він багатий на вітамін А, який корисний для підтримки здоров’я зору, зміцнення імунітету та допомагає формувати колаген, що сприяє красі шкіри та міцності кісток.

Ожина

Дієтологи кажуть, що ця ягода містить поліфеноли, які позитивно впливають на механізми регулювання рівня глюкози в крові. Крім того, в ожині міститься невелика кількість цукру – сім грам на одну склянку ягід.

Фрукти та ягоди з низьким вмістом цукру, які не шкодять здоров’ю і фігурі – ТОП-6

Полуниця

У полуниці мало цукру. Натомість вона містить поживні речовини, пов’язані зі зменшенням факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Клітковина, мінерали, вітаміни і поліфеноли, що містяться в ягодах, сприяють здоров’ю серця. Водночас в них є речовини, які знижують холестерин у крові.

Ківі

В одній середній порції ківі всього шість грамів цукру. Але ці фрукти багаті на корисні поживні речовини, у тому числі і клітковину, яка допомагає підтримувати здоров’я травної системи.

Абрикоси

Плоди цих фруктів містять дуже мало цукру – лише три грами на одну середню порцію. Тому дієтологи радять їсти абрикоси усім людям. Особливо влітку, коли ризик зневоднення дуже високий. Справа в тому, що абрикоси містять велику кількість води, що сприяє гідратації організму.

Авокадо

Авокадо вважається фруктом із вкрай низьким вмістом цукру: менше одного грама на середній плід. Деякі експерти з контролю ваги виявили, що вживання одного авокадо на день допомагає знижувати масу тіла, даючи людям відчуття ситості на більш тривалий період. Але цей фрукт має й інші переваги. Наприклад, у ньому містяться речовини, які знижують холестерин у крові.

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