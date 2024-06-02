Лікарі назвали крупу, яка містить масу вітамінів та мінералів. Отже, яка каша корисна для жінок і може омолодити організм.

Звичайна перлова крупа дуже корисна для жіночого організму.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ТСН.

Перлова крупа здатна омолодити жіночий організм, адже вона допомагає поповнити кількість колагену. Якщо їсти цю страву хоча б раз на тиждень, то ваша шкіра, нігті і волосся будуть здоровими.

Очищені зерна ячменю називають перловою крупою. Таку цікаву назву цей злак отримав через певну схожіть з річковими перлами. Раніше перлова каша вважалася справжнім делікатесом, який могли собі дозволити лише високопоставлені особи. Сьогодні люди почали про неї забувати. Але, виявляється, даремно.

Яка каша корисна для жінок – відповідь лікарів

Для кого корисна перлова крупа

В перловці міститься чимало поживних речовин, які потрібні нашому організму для повноцінного харчування. Дієтологи навіть називають перлову крупу “кашою краси”. Все через велику кількість лізину. Ця амінокислота бере активну участь у синтезі колагену. Як відомо, саме колаген потрібен для збереження еластичності та пружності шкіри і запобігає утворенню зморшок. Тому перлову кашу рекомендується включити до свого раціону всім жінкам.

Також в перловій крупі містяться такі корисні речовини (на 100 г продукту):

221 мг фосфору, що набагато більше за інші злакові;

бета-каротин і водорозчинні вітаміни груп А, К, Е, D;

калій, кальцій, магній, залізо, цинк, селен і інші мікроелементи;

добова потреба в клітковині, яка виступає як природний сорбент.

Дієтологи впевнені, якщо регулярно вживати перлову кашу, вона не лише підтримуватиме красу шкіри, але й допоможе знизити вагу тіла. Це досить ситний, але низькокалорійний продукт, в якому багато білка та клітковини, яка необхідна для правильної роботи кишківника.

Щоб відчути ефект від перлової крупи, її рекомендовано вживати протягом 3-6 місяців двічі на тиждень. За цей час ви зможете налагодити роботу кишківника, стимулювати його перистальтику. Також цей період потрібен, щоб підвищити еластичність і пружність м’язових тканин. Останнє особливо важливо для людей з захворюваннями серця і судин.

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