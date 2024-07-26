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Як отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях

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Журналіст
Як отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях

Українці можуть отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях. Розповідаємо про це детальніше.

Завдяки пілотному проєкту «Укрпошта. Аптека» українці можуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою до поштових відділень Укрпошти. Про це нагадує Урядовий портал, повідомляє Мінреінтеграції.

Проєкт спрямований на забезпечення доступу до медикаментів у віддалених і постраждалих від війни населених пунктах. Зокрема на деокупованих і прифронтових територіях, де немає стаціонарних аптек або необхідних ліків.

Як отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях

Дивіться в інфографіці нижче.

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Програма діє для семи областей.

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