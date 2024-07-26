Українці можуть отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях. Розповідаємо про це детальніше.
Завдяки пілотному проєкту «Укрпошта. Аптека» українці можуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою до поштових відділень Укрпошти. Про це нагадує Урядовий портал, повідомляє Мінреінтеграції.
Проєкт спрямований на забезпечення доступу до медикаментів у віддалених і постраждалих від війни населених пунктах. Зокрема на деокупованих і прифронтових територіях, де немає стаціонарних аптек або необхідних ліків.
Як отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях
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Програма діє для семи областей.
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