Відсутність електроенрегії, опалення та води суттєво впливає на життя українців. Які ризики для здоров’я може спричинити відсутність світла.

Про це розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт, передають “Новини України – НСН”.

Які ризики для здоров’я виникають при тривалих відключення електроенергії

Як відомо, від початку війни українці живуть в умовах регулярних масованих обстрілів цивільної інфраструктури, об’єктів живлення електроенергією, теплостанцій та інших об’єктів.

“Кожен із нас живе зі світлом всього 2-4 години на день. Це впливає на нас дуже різними способами”, – наголосив він.

Так, влітку під час спеки деякі ліки й продукти потрібно обов’язково зберігати у належних умовах – в холодильнику.

Взимку через короткий світловий день зростає ризик падінь, травмувань.

“Коли відбуваються атаки на тепло та електро станції, виникають проблеми з водою. У нас питання не тільки про те, чи є гаряча вода. Стоїть питання, чи є вода взагалі. Якщо у мене вода ще є, то у багатьох моїх колег під час відключень світла вона просто відсутня”, – розповів Хабіхт.

Експерт пояснив, що через відсутність води немає і можливості помити фрукти та овочі, а також підтримувати гігієну.

Які ризики для здоров’я виникають без світла – пояснили у ВООЗ

“Це збільшує ризики інфекційних захворювань. Тому обстріли цивільної інфраструктури є дійсно неприйнятними ще й тому, що це вчергове принесло війну в домівки кожного. Відсутність електрики, опалення і води впливатиме на все наше життя. Починаючи від миття рук і закінчуючи тим, чи є у нас ліки належної температури”, – наголосив представник ВООЗ в Україні.

Як мінімізувати шкоду для здоров’я під час відключень світла

Експерт наголошує, що навіть у найважчі часи не варто забувати про правила гігієни.

“Поки йде війна, не варто забувати також про своє здоров’я. Ми вже багато знаємо про важливість миття рук з часів пандемії COVID. Зараз це собі треба нагадати”, – зауважив він.

Йдеться, зокрема, про регулярне миття рук, фруктів, овочів та всього, що ми їмо.

Потрібно також знайти спосіб підтримувати необхідну температуру для зберігання ліків.

“Окрім підготовки до наступної зими, не варто забувати й про специфіку літа. Під час хвиль спеки нам також потрібно захистити себе. І особливо – людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями. Треба пити достатньо води, бути в тіні та слідкувати за здоров’ям в цілому”, – підсумував Хабіхт.

Джерело: РБК-Україна.

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