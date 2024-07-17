Достроково підключили енергоблок-тисячник АЕС: які графіки відключень сьогодні

Мережу України підсилили енергоблоком-тисячником. Це допомогло трохи стабілізувати ситуацію. Розповідаємо, які графіки відключень сьогодні і яка картина в цілому.

Отже, Енергоатом підключив енергоблок-тисячник до енергомережі України після планового ремонту. На виконання завдання Міністерства енергетики України, це було зроблено достроково – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку з ремонту значно підсилить вітчизняну енергомережу.

Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період, – кажуть в Міненерго, передають “Новини України – НСН“

Всі інші енергоблоки АНС, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більше половини енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло. До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС), – нагадують в Міненерго

Які графіки відключень сьогодні

Втім, ситуація в енергосистемі все одно залишається складною. В системі є значний дефіцит генеруючих потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли підстанцій, ліній системи передачі електроенергії. Також в Україні тримається аномальна спека. Це все спричиняє ще більш складну ситуацію. Протягом доби діють обмеження споживачів.

Енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.

Сьогодні, 17 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Через зростання споживання під спеки чотири черги відключень почали діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

В Укренерго нагадують, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Імпорт

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт*год, з максимальною потужністю 1 271 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» і Обленерго

Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 166 населених пунктів на Закарпатті та Львівщині.

З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 493 населених пункти.

Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Упродовж минулої доби для часткового покриття дефіциту Україна додатково залучала аварійну допомогу з Польщі. Також для недопущення перевантаження енергосистеми у кількох областях північного та центрального регіонів застосовувались графіки аварійних відключень.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

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