У Вінницькій області зафіксували дирофіляріоз. Цю небезпечну хворобу переносять комарі. Що треба знати і як вберегтись.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони та здоров’я (МОЗ) України.

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання. Воно викликається гельмінтами роду Dirofilaria. Найчастіше хворобу реєструють як природно-осередковий гельмінтоз серед домашніх тварин, або ж у хижаків. У людей найчастіше розвивається саме підшкірний дирофіляріоз.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що людина безпосередньо не заражається від собак та кішок. Втім, вона може бути інфікована внаслідок укусу зараженої комахи, частіше комара.

Інкубаційний період триває від 1 місяця до 2-х років. Водночас клініка визначається локалізацією гельмінта.

Комарі переносять небезпечну хворобу: дирофіляріоз зафіксували у людини на Вінничині!

“Гельмінт D. Repens, який реєструється на території України, локалізується частіше в підшкірній клітковині, сполучній тканині різних ділянок тіла, кон’юнктиві та інших тканинах ока, статевих органах (калитка, яєчко), молочних залозах, рідше – в оболонках тканин та органів черевної порожнини людини”, – пише обласний центр контролю й профілактики хвороб.

Лікування найчастіше оперативне. Якщо ж гельмінт розташувався в тканині ока – потребуються спеціальна апаратура та окуліст.

Профілактика:

спостереження за станом здоров’я домашніх тварин і їх захист від комах;

своєчасне виявлення та лікування тварин, хворих на дирофіляріоз, оскільки вони є джерелом хвороби;

лікування та диспансерний нагляд за хворими тваринами (до 3 місяців);

використання населенням засобів індивідуального захисту від комах.

зменшення проникнення комарів у приміщення (встановлення сіток на вікна та двері) і боротьба з комарами в підвалах житлових будинків, звідки вони можуть потрапляти через вентиляційну систему до квартир.

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