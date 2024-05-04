Що їсти на ніч, аби худнути і міцно спати: ТОП-7 продуктів

Дієтологи розповіли, що можна і навіть рекомендовано їсти на ніч, аби міцно спати і при цьому худнути. Ця інформація вщент розбиває переконання багатьох, що перед сном краще відмовитися від їжі. Насправді деякі продукти навіть принесуть користь.

Лікарі не рекомендують відмовлятися від низки продуктів для вечірнього перекусу навіть під час процесу схуднення. Все тому що в організмі людини до дванадцятої години ночі виробляється соматотропін – гормон, який діє як жироспалювальна сполука. І, от щоб стимулювати вироблення цього компоненту, треба їсти на ніч деякі продукти. Особливо добре впливає на швидку втрату зайвих кілограмів один із добре нам всім знайомих продуктів.

Що їсти на ніч, аби худнути

Лікарі рекомендують перед сном їсти варені яєчні білки. Щоб примусити організм інтенсивно спалювати зайву жирову тканину, варто з’їдати перед сном білки з двох варених яєць. І ще один важливий крок до швидкого схуднення – це лягати спати не пізніше 23 години. За словами медиків, дотримання цих двох простих правил допоможе якнайшвидше скинути зайву вагу.

Також під час дотримання різноманітних дієт для схуднення варто пити достатню кількість води, обов’язково їсти продукти, що містять рослинну клітковину – фрукти, овочі, бобові, цільнозернові крупи, зелень тощо.

Що ще їсти на ніч, аби швидко схуднути і при цьому міцно спати

Отже, на першому місці нашого «хіт-параду» – звичайні варені яєчні білки.

А тепер розглянемо ще шість «сходинок».

Грецький йогурт. Це лідер з-поміж кисломолочних продуктів за вмістом білка і низьким вмістом цукру. Протеїн, що синтезується білком, здатен наситити організм і допомогти наростити м’язову тканину під час сну. Також нежирний білок допомагає організмові спалювати жир, що сприяє швидкому схудненню.

Вишні. Ягоди не лише наситять організм, а й допоможуть швидше заснути, оскільки містять мелатонін – гормон, що регулює процес сну. Якщо перед сном з’їсти миску вишень чи випити склянку натурального соку, це пришвидшить метаболізм і покращить якість сну.

Цільнозерновий хліб з арахісовою пастою. Якщо перед сном з’їсти такий бутерброд, то це допоможе не лише спалюванню зайвої жирової тканини, а й покращенню якості сну. Арахісова паста містить амінокислоти, які допомагають заснути. А вітаміни групи В, що містяться в цільнозерновому хлібі, допоможуть засвоїти ці амінокислотні сполуки. До того ж арахісова паста має великий вміст білка, який допомагає спалювати зайвий жир і нарощувати м’язи.

Кисломолочний сир – це безцінне джерело протеїну, який допомагає у відновленні м’язів під час сну. Також кисломолочний сир містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає швидше заснути.

Індичка. Це вкрай корисний та смачний перекус перед сном. М’ясо птиці містить у своєму складі білки, амінокислотні сполуки й вітаміни групи В, які в сукупності пришвидшують процеси спалювання жиру в животі та сідницях.

Мигдаль. Якщо з’їсти на ніч жменю мигдалю, це допоможе зміцнити сон, відновити м’язи і пришвидшити спалювання жиру. В горіхах міститься п’ять грамів білка на одну порцію, тому вони забезпечують тривалу ситість та пришвидшення обміну речовин в кілька разів, що сприяє швидкому схудненню.

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