У Повітряних силах заявили, що масований ракетний удар по Україні 27 квітня був не без особливостей

У Повітряних силах розповіли про особливості масованої атаки по Україні.Зокрема росіяни використали “Калібри”, але не атакували “шахедами”.

Про це повідомлив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформують Новини України – НСН.

“Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і “Калібри” з акваторії Чорного моря”,– розповів він.

Ілля Євлаш також зазначив, що вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.

Ракетний удар по Україні 27 квітня був не без особливостей – Повітряні сили

Ракетний удар по Україні 27 квітня був не без особливостей – Повітряні сили

Крім того, за даними спікера, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

“Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі”, – розповів Євлаш.

За його словами, ворог застосував “Кинджали”.

“Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем”, – констатував він.

Водночас, за даними Євлаша, ворог не використовував під час атаки “шахеди”.

“Так, “шахедів” не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети”, – резюмував він.

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