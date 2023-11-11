Окупанти вбили двох людей у Торецьку 11 листопада, накривши місто потужним вогнем з артилерії. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

11 листопада 2023 року армія рф нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по м. Торецьку.

Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

В результаті вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.

Окупанти вбили двох людей у Торецьку 11 листопада: фото

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