Окупанти вбили 16-річного підлітка на ґанку власного будинку у селі на Сумщині

Окупанти вбили 16-річного підлітка сьогодні, обстрілявши село Писарівка на Сумщині. Про це НСН повідомляє, посилаючись на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і прокуратуру Сумської області.

Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку.

Знищені приватні будинки місцевих мешканців.

Це черговий напад на цивільних. І за це росія обовʼязково понесе відповідальність, – написав Клименко

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 жовтня 2023 року близько 13.00 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Сумської області. Унаслідок атаки ворога загинув 16-річний Роман, який перебував на території домоволодіння своїх родичів.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцям документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБУ в Сумській області.

Фото ілюстративне, з відкритих джерел

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