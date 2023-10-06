Окупанти обстріляли Сумську область 5 жовтня – загинула жінка

Російські окупанти 5 жовтня обстріляли Сумську область. Під удар потрапило село Стара Гута Середино-Будської громади Шосткинського району, де загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

“За даними слідства, 5 жовтня 2023 року в період часу з 9:35 до 10:40 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури території с. Стара Гута Шосткинського району Сумської області”, зазначається в повідомленні.

Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна місцева мешканка та отримав поранення 21-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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