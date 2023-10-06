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В селі Гроза окупанти вбили понад 50 людей – що відомо про чоловіка, за яким були поминки і про загиблих (фото)

Журналіст
В селі Гроза окупанти вбили понад 50 людей що відомо про чоловіка, за яким були поминки і про загиблих (фото)
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5 жовтня на Харківщині в селі Гроза окупанти вбили понад 50 людей. Російські військові вдарили по кафе, де в той час місцеві жителі проводили поминки за загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем.

Подробиці повідомляє ТСН, передає НСН.

Що відомо про Андрія Козиря, за яким були поминки у Грозі

Поминки організував його син Денис. Перед початком повномасштабного вторгнення росіян чоловіки разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату.

Батька й сина відправили на навчання, а потім перекинули в Попасну у різні групи.

Після трьох днів бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. Андрія Козира поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині.

Його син Денис продовжував захищати Україну на передовій, проте в червні за станом здоров’я звільнився.

Після демобілізації Денис переїхав у Грозу, там одружився. А нещодавно вирішив ексгумувати тіло батька, аби перепоховати його на Харківщині.

5 жовтня це було зроблено. Вшанувати пам’ять полеглого у бою воїна зібралися близько 60 його односельців, росіяни ж вдарили по кафе, де проходили поминки, ракетою “Іскандер”.

Нині відомо про 52 загиблих, серед них – син Андрія Денис та його дружина, а також дідусь та бабусь Дениса і його теща.

Імена і фото загиблих в селі Гроза

Жертвами ворожої атаки стали сімейна пара Аліна та Максим. Без батьків залишилися двоє маленьких дітей.

Загибле подружжя внаслідок ракетного удару по Грозі на Харківщині. Фото з соцмереж

Загибле подружжя внаслідок ракетного удару по Грозі на Харківщині. Фото з соцмереж

Загинув Козир Денис разом із дружиною, дідусем, бабусею і тещею.

Загиблі у Грозі Денис Козир з дружиною. Фото з соцмереж

Загиблі у Грозі Денис Козир з дружиною. Фото з соцмереж

Андрій Козир, якого поминали, – другий справа на фото. Його син Денис – ліворуч на фото.

Загиблий військовий Денис Козир, якого поминали у Грозі, та його сім'я. Фото з соцмереж

Загиблий військовий Денис Козир, якого поминали у Грозі, та його сім’я. Фото з соцмереж

Ірина Харбака загинула разом з сестрою свого чоловіка Тетяною Харбакою.

Загибла внаслідок ракетного удару по Грозі Ірина Харбака. Фото з соцмереж 1

Загибла внаслідок ракетного удару по Грозі Ірина Харбака. Фото з соцмереж

Загинула Соляник Тамара – вчителька математики в ПТУ смт Шевченково Куп’янського району.

Загибла внаслідок ракетного удару по Грозі Тамара Соляник. Фото з соцмереж

Загибла внаслідок ракетного удару по Грозі Тамара Соляник. Фото з соцмереж

Серед загиблих – вчителька Олена Крисевич.

Загибла внаслідок ракетного удару по Грозі Олена Крисевич. Фото з соцмереж

Загибла внаслідок ракетного удару по Грозі Олена Крисевич. Фото з соцмереж

Який вигляд зараз має село Гроза

Журналісти hromadske відвідали село й показали, який вигляд зараз має населений пункт, у якому росіяни вбили шосту частину населення.

Зранку 6 жовтня рятувальники відновили пошукові роботи в селі. Вони досі шукають рештки тіл загиблих та розбирають завали.

«Одною ракетою поховали все село. У кожній хаті тепер буде стояти не один гроб, а одразу п’ять гробів, три гроби… У нас залишилися одиниці тут. Нема нікого. Все село там, і боюся йти туди дивитися, в ту сторону», каже місцева жителька Ольга.

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки6

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки5

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки4

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки3

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки 2

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки 1

«Одною ракетою поховали все село». Який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки

Ще новини України: росія вдарила по центру Харкова зранку 6 жовтня – є влучання, загинула дитина

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