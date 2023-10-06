5 жовтня на Харківщині в селі Гроза окупанти вбили понад 50 людей. Російські військові вдарили по кафе, де в той час місцеві жителі проводили поминки за загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем.

Подробиці повідомляє ТСН, передає НСН.

Що відомо про Андрія Козиря, за яким були поминки у Грозі

Поминки організував його син Денис. Перед початком повномасштабного вторгнення росіян чоловіки разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату.

Батька й сина відправили на навчання, а потім перекинули в Попасну у різні групи.

Після трьох днів бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. Андрія Козира поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині.

Його син Денис продовжував захищати Україну на передовій, проте в червні за станом здоров’я звільнився.

Після демобілізації Денис переїхав у Грозу, там одружився. А нещодавно вирішив ексгумувати тіло батька, аби перепоховати його на Харківщині.

5 жовтня це було зроблено. Вшанувати пам’ять полеглого у бою воїна зібралися близько 60 його односельців, росіяни ж вдарили по кафе, де проходили поминки, ракетою “Іскандер”.

Нині відомо про 52 загиблих, серед них – син Андрія Денис та його дружина, а також дідусь та бабусь Дениса і його теща.

Імена і фото загиблих в селі Гроза

Жертвами ворожої атаки стали сімейна пара Аліна та Максим. Без батьків залишилися двоє маленьких дітей.

Загинув Козир Денис разом із дружиною, дідусем, бабусею і тещею.

Андрій Козир, якого поминали, – другий справа на фото. Його син Денис – ліворуч на фото.

Ірина Харбака загинула разом з сестрою свого чоловіка Тетяною Харбакою.

Загинула Соляник Тамара – вчителька математики в ПТУ смт Шевченково Куп’янського району.

Серед загиблих – вчителька Олена Крисевич.

Який вигляд зараз має село Гроза

Журналісти hromadske відвідали село й показали, який вигляд зараз має населений пункт, у якому росіяни вбили шосту частину населення.

Зранку 6 жовтня рятувальники відновили пошукові роботи в селі. Вони досі шукають рештки тіл загиблих та розбирають завали.

«Одною ракетою поховали все село. У кожній хаті тепер буде стояти не один гроб, а одразу п’ять гробів, три гроби… У нас залишилися одиниці тут. Нема нікого. Все село там, і боюся йти туди дивитися, в ту сторону», каже місцева жителька Ольга.

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