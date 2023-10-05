Російський удар по кафе в селі Гроза Харківської області був завданий, коли там проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території закладу перебували близько 60 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє НСН з посиланням на Громадське та РБК-Україна.

«У магазині були місцеві жителі, місцеві були і в кафе, де проходили поминки за місцевим односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинуло, серед них дівчинка 6 років», розповів міністр.

Будівля кафе-магазину повністю розбита. Наразі вдалося ідентифікувати 29 тіл, решту — направили до медичних експертних закладів у Харкові.

«У селі Гроза проживало 330 мешканців, якраз з кожної сім’ї, з кожного двору, одна людина була присутня на цьому поминальному обіді», розповів Клименко.

Семеро постраждалих отримали важкі поранення, вони вже перебувають в операційних. За словами Клименка, всі вони перебували не всередині кафе, а на відстані від 50 метрів.

«Удар був настільки точним, а це невелике приміщення, щоб у нього так точно влучити. Тому є підозра (що навів хтось з місцевих – ред.) у СБУ та поліції. Ми можемо цей варіант перевірити обов’язково», розповів глава МВС.

Наразі розбір завалів триває. На місці працюють поліціянти, надзвичайники та медики.

Окупанти здійснили атаку на село Гроза 5 жовтня близько 13:15. Відомо вже про 50 загиблих внаслідок удару по місцевому кафе-магазину, серед них — дитина. Ще 7 людей, зокрема дитина, зазнали поранень.

За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером», повідомили в МВС.

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