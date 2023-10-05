Окупанти вдарили по лікарні у Бериславі – постраждали медпрацівники

Вдень 5 жовтня російські окупанти вдарили по лікарні у Бериславі, що у Херсонській області. Було пряме влучання у медзаклад.

Окупанти вщент знищили 4 поверх будівлі, ще один — частково. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Він додав, що також російським вогнем пошкоджено машини «екстренки». Постраждали двоє медпрацівників. У водія «швидкої» перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.

Наразі інформацію ще уточнюють. Перед цим Прокудін повідомив, що росіяни завдали 5 авіаударів по Бериславу.

Раніше ми писали, що росіяни вранці 5 жовтня обстріляли Херсон, серед загиблих комунальник, що обрізав дерева.

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