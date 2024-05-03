Серед загиблих 12-річна дитина: окупанти обстріляли село на Донеччині

Про це повідомляють у Донецькій ОВА, передають Новини України – НСН.

Окупанти обстріляли село на Донеччині

2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Мемрика Новогродівської громади.

Серед загиблих — 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.

Ввечері 2 травня росіяни обстріляли Мемрик із «Градів» — за попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків.

Вкотре прошу всіх жителів Донеччини, а особливо це стосується сімей із дітьми: евакуюйтесь! Бережіть себе! – закликає начальник Донецької ОВА

Також він повідомив, що всього за добу на Донеччині 2 загиблих і 4 поранених.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині – на інфографіці нижче, цифри вказані без урахування Маріуполя та Волновахи.

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