Командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк прокоментував ситуацію на фронті і плани росіян у війні проти України.

Про це генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в інтерв’ю виданню The Times, передають Новини України – НСН.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк назвав два міста, які планують захопити росіяни

За словами Павлюка, у росіян є план захоплення Харкова та Сум, але невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Генерал сказав, що Харків є ще однією можливою ціллю російського літнього наступу.

Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова та Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні, – розповів Павлюк

Водночас він висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою, – зазначив командувач Сухопутних військ

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