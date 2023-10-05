Вночі 5 жовтня окупанти атакували Україну «шахедами» – скільки вдалося збити

У ніч проти 5 жовтня російські окупанти атакували Україну «шахедами». Для цього ворог застосував 29 ударних безпілотників.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Повітряних Сил ЗСУ.

У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим), йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Як уточнюють Сили оборони півдня, 10 ворожих дронів було збито на Миколаївщині, 9 – на Кіровоградщині, 5 – на Одещині.

На жаль, у Кіровоградській області є влучання в об’єкт інфраструктури, там виникла пожежа, яку вдалось оперативно локалізувати. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, упродовж минулої доби, 4 жовтня, російські війська завдали 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військових, так і по цивільних об’єктах. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

За даними Генштабу, авіаційних ударів з боку військ рф зазнали:

Синьківка, Подоли Харківської області;

Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області;

Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк, Олександро-Шультине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області;

Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області;

Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

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