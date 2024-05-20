«Дрони там висять постійно»: що відбувається на берегах Каховського водосховища, розповів науковець

Про те, що відбувається на берегах Каховського водосховища, осушеного росіянами майже рік тому, розповів завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, член правління Української природоохоронної групи Іван Мойсієнко.

Науковець нещодавно побував в одному із районів з дослідницькою метою. Зокрема, він досліджував ділянки Національного природного парку «Кам’янська Січ». І каже, що ще рік тому тут було майже як на курорті, а зараз – просто жах.

Про це Івани Мойсеєнко розповів виданню texty.org, передають Новини України – НСН.

Що відбувається на берегах Каховського водосховища

Стало набагато гірше. У першій половині 2023 року ми їздили туди майже як на курорт. А вже коли були восени, то нас обстріляли. Описували моніторингові ділянки, зайшли в ліс. Тільки зайшли — і метрів за 200 від нас пролунало три вибухи, – розповів дослідник

Він каже, що тоді, восени, члени делегації чули дзижчання дрону перед обстрілом.

А тепер там ці дрони висять постійно. Їх завжди чути. Тому в прилеглих до колишнього водосховища районах зараз справді небезпечно. Росіяни через безпілотники здійснюють візуальний контроль. Особисто ми заїжджаємо через поля, пересуваємося ґрунтовками, – поділився досвідом Іван Мойсієнко

Немає електрики, і хліб фурою вже не підвезеш

Розповідаючи про життя місцевого населення на берегах колишнього Каховського водосховища, науковець каже, що люди там живуть здебільшого без електрики.

Йдеться про села, що біля Дніпра. Усе необхідне їм завозять. Раніше, ще буквально місяць-два тому, завозили фурами, але через небезпеку ворожих обстрілів тепер усе це розвантажують подалі від Дніпра, а потім уже невеликими машинами розвозять, – розповідає науковець

Втім, за його словами, людей по селах лишилося зовсім небагато. Деякі села дуже понищені.

Так, у Республіканці не залишилося жодної цілої хати, звідти майже всі виїхали. Щоправда, недавно дві родини повернулися. Але загалом ситуація погіршилася, стало небезпечніше. Нормального життя для людей там зараз немає, – каже дослідник

Зазначимо, що Херсонщина і Нікопольщина (на Дніпропетровщині), які знаходяться на правому березі Дніпра, дійсно щодня потерпають від ворожого терору. Росіяни масовано обстрілюють мирне населення з лівобережжя Херсонщини і Запоріжжя.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами на Херсонщині опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

А сьогодні у Херсоні окупанти вбили чоловіка.

Сьогодні окупанти знову цілий день поливали вогнем і Нікопольщину. Загалом майже три десятки атак – били дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з безпілотників та обстрілювали з артилерії.

У Нікополі через обстріл постраждав 42-річний чоловік. Його з осколковим пораненням госпіталізували до хірургічного відділення.

Через ворожі удар потерпали також Покровська та Мирівська громади.

У районі сталася пожежа, пошкоджений багатоквартирний будинок, 18 приватних осель, медзаклад, декілька автівок, 5 господарських споруд, гараж, інфраструктурний обʼєкт, будівля, що не експлуатувалася, близько двох десятків сонячних панелей, газогони та лінії електропередачі.

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