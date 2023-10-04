Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та вдарили по окупантах (відео)

У розвідці показали відео, як спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму. Як зазначається, їм вдалося нанести вогневого ураження російським окупантам.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

“Спецпризначенці “Стугни” та “Братства” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!”, сказано у повідомленні.

Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму. Відео

Зранку російське Міноборони заявляло, нібито у північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки зупинили спробу проникнення на територію тимчасово окупованого українського Криму десантної групи ЗСУ, що рухалася в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.

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