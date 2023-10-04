В Україні створили плащ-невидимку для ЗСУ – як він працює (відео)

Українці створили плащ-невидимку для ЗСУ – суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це НСН повідомляє з посиланням на допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Це стосується, наприклад, снайперів або груп Сил спеціальних операцій, які виконують бойові завдання.

Розробка компактна та легка, її вага — до 2,5 кілограма. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також він не горить і захищає від високих температур.

На відео, яке оприлюднив Федоров, готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше. Якщо ви працюєте над проєктами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1. (https://brave1.gov.ua/), закликає Михайло Федоров.

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