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В Україні створили фільм про 93-тю бригаду “Холодний Яр”: як подивитись

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В Україні створили фільм про 93-тю бригаду "Холодний Яр": як подивитись
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В Україні створили фільм про 93-тю бригаду «Холодний Яр», що базується на Дніпропетровщині і давно стала легендарною, повідомляє НСН, посилаючись на Ukraїner. Документальна стрічка називається “Ніколи назад”.

У фільмі розповідається про незламний дух та героїчну боротьбу воїнів. Автори стрічки показують щоденні реалії бійців 93-ої бригади, їх невпинну боротьбу за незалежність рідної землі.

Назва фільму “Ніколи назад” – символічна. Це тверда позиція всіх захисників бригади. Попри будь-які труднощі та жахи війни вони готові стояти до останнього. Вже 9 років поспіль бійці легендарного підрозділу впевнено тримають свої позиції, не віддаючи ворогу жодного клаптика України. З початку війни вони нищать ворога у найгарячіших точках фронту – Піски, Донецький аеропорт.

У 2022 році бригада стала на захист Слобожанщини, де звільнила низку міст та сіл. Від початку серпня бійці боронять країну на Бахмутському напрямку фронту.

Кінострічку про холодноярців було створено у межах проєкту “Підрозділи Перемоги”. “Ніколи назад” – третій його епізод. Два попередні – про 72-гу бригаду імені Чорних запорожців та 30-ту – ім. князя Острозького.

Фільм про 93-тю бригаду “Холодний Яр”: відео

В Україні створили фільм про 93-тю бригаду "Холодний Яр": як подивитись

А це – гімн 93-ї бригади «Холодний Яр»

В Україні створили фільм про 93-тю бригаду "Холодний Яр": як подивитись

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