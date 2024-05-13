Як жінкам в Україні отримати 15 000 доларів – деталі державної програми

15 тисяч доларів на придбання обладнання, програмного забезпечення та навчання можуть отримати жінки за грантовою програмою «СТВОРЮЙ». Вона направлена на підтримку жінок-підприємиць у сфері виробництва, – повідомляє Урядовий портал

Як українським жінкам отримати 15 000 доларів

Взяти участь у програмі можуть жінки-підприємці, зареєстровані як ФОП або співвласниці ТОВ з часткою участі понад 50%.

Вимоги до підприємства:

бізнес у сфері виробництва або переробки, зареєстрований та розташований в Україні;

прагнення до масштабування;

ведення прозорого та чесного бізнесу.

Для участі у грантовій програмі, вам потрібно заповнити аплікаційну форму, розказавши про себе та свій бізнес, обґрунтувавши потребу у фінансуванні та описавши загальний план використання коштів. На цьому етапі не потрібно надавати детальні розрахунки. Заявка буде оцінена за формальними критеріями відповідності цілям програми.

Другий етап відбору: Якщо ваша заявка пройде перший етап, вам на електронну адресу надійде лист із запрошенням до участі у наступному етапі. Вам буде запропоновано надати більш детальний план розвитку вашого бізнесу, копії установчих документів та інші необхідні матеріали. Всі ці документи розглядатиме грантовий комітет для прийняття рішення про надання гранту.

Отримання гранту: Для отримання гранту потрібно успішно пройти другий етап відбору та відкрити окремий рахунок в АТ «Ощадбанк». Після використання коштів, протягом 2 місяців потрібно буде надати звіт, включаючи фото обладнання, копії розрахункових документів, договорів, актів виконаних робіт та інших документів, що підтверджують цільове використання коштів.

«СТВОРЮЙ!» – це частина комплексної стратегії держави, спрямованої на забезпечення гендерної рівності в країні. Разом з інформаційною кампанією «Звісно, зможеш!» та іншими ініціативами програма допомагає українським жінкам реалізувати потенціал та досягати успіху у бізнесі.

Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

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